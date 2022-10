Spis treści: 01 Jak działa ogrzewanie na podczerwień?

02 Ile kosztuje promiennik podczerwieni?

03 Ogrzewanie na podczerwień to samo zdrowie

04 Zalety ogrzewania na podczerwień

05 Wady ogrzewania na podczerwień

Jak działa ogrzewanie na podczerwień?

Ogrzewanie na podczerwień w domu działa inaczej niż tradycyjne grzejniki. Najważniejszym elementem tego urządzenia, jest grzałka, która ma gwarantować wysoką temperaturę.

Promiennik podczerwieni nie ogrzewa pomieszczeń za pomocą rozprowadzania ciepłego powietrza. Robi to używając promieniowania, które jest powszechnie znanym zjawiskiem fizycznym i emituje w ten sposób ciepło.

Ogrzewanie na podczerwień sprawia, że ciepło przemieszcza się w przestrzeni jako fale elektromagnetyczne i dzięki temu pomieszczenie nagrzewane jest równomiernie. To rozwiązanie nie ogrzewa powietrza, a przedmioty, osoby oraz ściany wewnątrz, które są nośnikami powietrza.

Energia podczerwieni wytwarza ciepło dopiero w momencie, gdy zachodzi absorpcja tworzona przez przedmioty lub ludzi.

Ogrzewanie na podczerwień można stosować również na zewnątrz, na tarasach i balkonach. Ciepło z promiennika podczerwieni trafia do nas bezpośrednio i daje taki efekt, jakby świeciło na nas słońce.

Ile kosztuje promiennik podczerwieni?

Cena ogrzewania na podczerwień zależna jest od naszych potrzeb. Na rynku dostępnych jest wiele modeli, a najtańsze można kupić nawet już za 300 złotych. Tego typu promiennik podczerwieni, może ogrzać 12-18 m2 powierzchni i ma moc 2000 W. Nie posiada on jednak termostatu i ma do wyboru tylko jeden tryb ustawienia ciepła.

W zakresie cenowym 1500-2000 złotych mamy już możliwość kupienia promiennika podczerwieni, który posiada termostat i trzy tryby grzania oraz jest w stanie zapewnić ciepło na powierzchni około 30m2.

Musimy również pamiętać, że samo kupno urządzenia to dopiero część wydatków. Ważne są koszty miesięczne ogrzewania na podczerwień, które oczywiście są one zależne od aktualnych cen prądu. Nie da się obliczyć jednoznacznie kosztów dla każdego mieszkania lub domu, ponieważ na wydajność wpływa wiele czynników.

Jednak aktualnie szacuje się, że ogrzewanie na podczerwień to koszt około 3-5 złotych za m2. Wynika z tego, że ogrzanie mieszkania o powierzchni 50 m2 to miesięczny koszt około 150-250 złotych, natomiast ogrzanie domu 100-120 m2 to kwota wahająca się od 350 do 600 złotych.

Ogrzewanie na podczerwień to samo zdrowie

Wybór ogrzewania na podczerwień to przede wszystkim świetna decyzja dla naszego zdrowia. Zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni w pomieszczeniu, ponieważ ciepłe ściany chroni przed zawilgoceniem.

Ogrzewanie na podczerwień, w porównaniu do innych sposobów grzania, tworzy minimalny ruch powietrza, dlatego to również dobry wybór dla alergików, który redukuje unoszenie się pyłków i kurzu.

Co więcej, ogrzewanie na podczerwień może przynieść ulgę osobom cierpiącym na reumatyzm, zapalenie mięśni czy na przetrenowanie. Promieniowanie podczerwone w formie lamp wykorzystywane jest nawet w sanatoriach w celach leczniczych. Nie ma więc wątpliwości, że to jedno z najzdrowszych rozwiązań do produkcji ciepła w domu.

Zalety ogrzewania na podczerwień

Oprócz tego, że to rozwiązanie dobre dla kondycji naszego organizmu, to ogrzewanie na podczerwień posiada również inne zalety. Oto niektóre z nich:

Prosty montaż - decydując się na ogrzewanie na podczerwień, nie musimy się martwić rozkuwaniem ścian i innymi remontami. Jego montaż jest bardzo prosty i nie wymaga nawet usuwania poprzednio stosowanego ogrzewania.





Bezpieczeństwo - w przypadku promiennika podczerwieni nie musimy się martwić o wycieki lub inne niebezpieczne usterki.





Oszczędność - wykonanie instalacji bazującej na podczerwieni, a także jej eksploatacja są przystępne cenowo i często bardziej opłacalne niż inne sposoby ogrzewania.





Trwałość - ogrzewanie na podczerwień jest instalacją, która bardzo rzadko wymaga naprawy i nie jest awaryjna.





Wydajność - ten typ ogrzewania jest nawet do 30% bardziej efektywny w porównaniu do innych metod.





Bezobsługowość - nie musimy wkładać dużego wysiłku w regulację temperatury. Większość modeli sterowana jest za pomocą pilota, aplikacji lub termostatu, umożliwiającego ustawienie optymalnej temperatury w pomieszczeniu.





Ekologiczne rozwiązanie - ogrzewanie na podczerwień jest dobre dla środowiska, ponieważ energia pochodzi ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo to rozwiązanie nie emituje zanieczyszczeń.





Oszczędność miejsca - to rozwiązanie zajmuje o wiele mniej miejsca w domu niż np. tradycyjne kaloryfery.





Szybsze ogrzewanie pomieszczeń - ogrzewanie na podczerwień to wysoka nośność cieplna, która przekłada się na natychmiastowe nagrzewanie powierzchni.





, która przekłada się na natychmiastowe nagrzewanie powierzchni. Większy komfort cieplny - równomierny rozkład ciepła, zapewnia większy komfort i zapobiega odczuwaniu chłodu.

Wady ogrzewania na podczerwień

Ogrzewanie na podczerwień posiada również swoje wady, których jest jednak zdecydowanie mniej niż zalet. Jednak przed decyzją, jaką jest zmiana systemu ogrzewania, należy być ich świadomym. Wady ogrzewania na podczerwień, to:

Tego typu rozwiązanie nie podgrzewa wody i w związku z tym konieczne będzie oddzielne zamontowanie np. przepływowego podgrzewacza wody. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami.





Jeśli dom lub mieszkanie jest starszym albo źle docieplonym budynkiem, to ogrzewanie na podczerwień będzie pobierało więcej mocy i co za tym idzie, rachunki będą wyższe.





Cena ogrzewania na podczerwień jest zależna od aktualnych cen prądu, więc nie zawsze da się w pełni oszacować koszty na dany rok i nie mamy realnego wpływu na rachunki.

