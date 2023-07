Spis treści: 01 Jaki jest OPPO Reno10 5G?

02 OPPO Reno10 Pro 5G to twój przyszły smartfon?

03 Chcesz nowe OPPO? Skorzystaj z promocji

Jaki jest OPPO Reno10 5G?

OPPO Reno10 5G ma 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz. W telefonie umieszczono procesor MTK Dimensity 7050. Ma też mieć lepszy system chłodzenia (Ultra-conductive Cooling System).

Robicie zdjęcia telefonem? Kto nie robi. OPPO Reno10 5G ma trzy tylne obiektywy. Do wykorzystania mamy 64 MP obiektyw główny, 32 MP teleobiektyw portretowy IMX709 RGBW i 8 MP ultraszerokokątny 112°. Dodatkowo mamy też oczywiście 32 MP aparat do selfie. Martwicie się o to, czy to wystarczy? W zrobieniu świetnej fotki ma nam też pomóc system Portrait Expert Engine oraz inne inteligentne funkcje, które mają pozwolić na uzyskanie naturalnych i realistycznych fot — a przynajmniej tak twierdzi producent.

Na zdjęciu widoczne modele OPPO Reno10 5G.

Jak zatem ma się sprawa z baterią? W telefonie znajdziemy akumulator o pojemności 5000 mAh. Nim się obejrzymy, sprzęt powinien być naładowany dzięki opcji szybkiego ładowania SuperVOOC 67 W. Producent zapewnia nam do 29 godzin rozmów i do 689 godzin czuwania. Do pełna mamy go naładować w 47 minut, a o dłuższą żywotność baterii zadba nam system Battery Health Engine.

Telefon waży 185 g. Ma złącze USB-C i obsługuje łączność Bluetooth 5.3, Wi-Fi i 5G. Możemy nim też płacić. W smartfonie jest zainstalowany system Android 13 z nakładką ColoOS 13.1. Mamy do wyboru dwa warianty kolorystyczne: gwiezdny szary (silvery gray) oraz niebieski (ice blue). Co z pewnością jest dla niektórych istotne — matowe wykończenie telefonu ma sprawiać, że nie będziemy z uporem maniaka zostawiać odcisków palców na urządzeniu.

Wielu z was zainteresuje też na pewno zawartość pudełka. Znajdziemy w nim oczywiście telefon, ładowarkę (co ważne), kabel USB, igłę do tacki SIM oraz odpowiednie dokumenty.

Nowy smartfon OPPO ma 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej, którą możemy rozszerzyć kartą micoSD do 2 TB. OPPO Reno10 5G kosztuje 2499 zł.

OPPO Reno10 Pro 5G to twój przyszły smartfon?

Na zdjęciu widoczne modele OPPO Reno10 Pro 5G

Może jednak naszą uwagę przyciąga bardziej wersja Pro? Nie różnią się mocno ceną, ale o tym za chwilę. W OPPO Reno10 Pro 5G również zastosowano 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Co się jednak różni, to procesor — w przypadku wersji Pro mamy Qualcomm Snapdragon 778G i również ulepszony system chłodzenia.

Aby zrobić świetne foty, skorzystamy z potrójnego zestawu obiektywów: do dyspozycji mamy główny 50 MP z matrycą Sony IMX890, 32 MP teleobiektyw portretowy IMX709 RGBW oraz 8 MP ultraszerokokątny 112°. Aparat główny wyposażono w OIS oraz All Pixel Omni-Direction PDAF, co ma przełożyć się na lepszą stabilizację obrazu, a także korektę niewielkich drgań. Z przodu telefonu znajdziemy natomiast 32 MP aparat do selfie z matrycą IMX709. Wersja Pro jest oczywiście również wyposażona w system Portrait Expert Engine i inne inteligentne rozwiązania, zwiększające jakość naszych zdjęć.

OPPO Reno10 Pro 5G ma baterię o mniejszej pojemności, bo 4600 mAh. Ale również naładujemy ją w mgnieniu oka, dzięki szybkiemu ładowaniu SuperVOOC 80 W. OPPO uważa, że wystarczy nam na 29 godzin rozmów oraz 534 godziny czuwania na jednym ładowaniu. Smartfona mamy naładować od 0 do 100 procent w jedyne 28 minut i od 0 do 50 w... tego się nie spodziewaliście — 10 minut. Naszą uwagę może też przyciągnąć OPPO Battery Health Engine, które zapewnia dłuższą żywotność baterii.

Telefon waży 185 g. Od wersji podstawowej odróżnia go także pamięć RAM, która tu wynosi 12 GB. Jeżeli chodzi o pamięć wewnętrzną, to również mamy do czynienia z 256 GB. OPPO Reno10 Pro 5G obsługuje łączność Bluetooth 5.3, Wi-Fi, 5G, a także NFC. Ma zainstalowany system Android 13 z nakładką ColorOS 13.1. Ma też złącze USB-C. Jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: fioletowym (glossy purple) oraz gwiezdnym szarym (silvery gray).

Co znajdziemy w pudełku? Przede wszystkim telefon, ale i ładowarkę, kabel USB, igłę do tacki SIM i dokumenty.

OPPO Reno10 Pro 5G można kupić za 2999 zł.

Chcesz nowe OPPO? Skorzystaj z promocji

Zainteresowanych sprawieniem sobie nowego smartfona może zainteresować jeszcze promocja. Jak informuje OPPO, jeżeli do 7 sierpnia kupimy model z serii Reno10 5G, otrzymamy dodatkowo słuchawki OPPO Enco Air3, 3-letnią gwarancję na smartfona oraz roczną ochronę ekranu.

Co więcej, przez 3 miesiące nowi użytkownicy będą też mogli skorzystać z YouTube Premium — ale tylko jeśli nie posiadali abonamentu już wcześniej i zdecydują się na wykorzystanie dostępu do 31 sierpnia 2024 roku.