Część osób zastanawia się pewnie w tym momencie, po co komu taka kamizelka, ale potencjalnych zastosowań jest co najmniej kilka. Jednymi z takich, które od razu przychodzą do głowy, są symulacje treningowe i gry wideo, w których dąży się do jak największego realizmu i immersji.



Podczas treningów policyjnych czy wojskowych zależy nam, by sytuacja wydawała się jak najbardziej realna, a symulacja postrzału z pistoletu może być dobrym przypomnieniem, dlaczego szkolenie jest tak ważne. Z kolei gracze już od dawna korzystają z narzędzi, które pomagają im lepiej wczuć się w wydarzenia rozgrywane na ekranie - ultarszerokich zakrzywionych monitorów, przestrzennego audio, fotorealistycznej grafiki, wibrujących padów i tak dalej, więc takie rozwiązania wydają się dość naturalnym krokiem naprzód.

Kamizelka OWO Game, czyli gry i symulacje mogą boleć

Hiszpańska firma o nazwie OWO obiecuje jednak zupełnie nowy wymiar immersji, a wszystko za sprawą jej haptycznej kamizelki OWO Game, umożliwiającej symulację szerokiego zakresu wrażeń w górnej części ciała. Zdaniem producenta oznacza to, że już niebawem będziemy w stanie poczuć każde uderzenie, rozcięcie czy strzał z pistoletu - nie brzmi to zbyt przyjemnie, ale nikt nie spodziewał się chyba, że będzie inaczej.

Zdjęcie OWO Game oferuje 30 różnych odczuć, w tym ukąszenie, ugodzenie nożem i inne nieprzyjemne wrażenia / OWO / materiały prasowe

Kamizelka, kompatybilna z urządzeniami mobilnymi, komputerami, konsolami i platformami VR, potrafi zapewnić nam aż 30 różnych odczuć, a postrzał jest tylko jednym z nich. Możemy też liczyć na cięcia, ugodzenie nożem, uderzenia czy ugryzienie insekta - na szczęście dla równowagi są też przyjemniejsze uczucia, jak uścisk, swobodne spadanie czy jazda z prędkością 160 km/h, a kolejne są już w przygotowaniu.



Nie da się ukryć, że z jednej strony brzmi to trochę przerażająco, ale z drugiej wiele osób z pewnością chciałoby spróbować jak to naprawdę jest być bohaterem gry wideo, który zawsze ma pod górkę. Co więcej, może to właśnie droga, którą powinna podążać wirtualna rzeczywistość, która wciąż szuka dla siebie miejsca na rynku? Pojawienie się tego typu projektów z pewnością pomogłoby jej nabrać rozpędu, bo dużo osób sięgnie po OWO Game z czystej ciekawości.



OWO nie poinformowało jeszcze, kiedy należy spodziewać się rynkowego debiutu kamizelki haptycznej, ale urządzenie zostało już uhonorowane nagrodą Innovation Awards w ramach CES 2022 i spodziewamy się, że podczas targów dowiemy się o nim więcej.