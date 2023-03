Patriotyczne laptopy z orłem dla czwartoklasistów

Patriotyczne laptopy dla 370 tysięcy czwartoklasistów

— Chcemy, by mogli korzystać z nich w szkole i w domu, by zostały na przyszłe lata ich nauki — powiedział Janusz Cieszyński. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że w ten sposób mają zostać zmniejszane nierówności, bo te nie są "napędem rozwoju, ale przyczyną straconych szans, utraconych talentów, także przyczyną wielu tragedii".

Sprzęt ma trafić do 370 tysięcy polskich dzieci i będzie miał charakter patriotyczny, by dzieci były dumne ze swojego kraju i zawsze pamiętały o swoich korzeniach. Według szacunków rządu, koszt programu wyniesie 760 milionów złotych plus VAT. Średnia wartość laptopa wynosi 2054 złote.