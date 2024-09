Bydgoska Pesa wybiega w przyszłość i pochwaliła się planami, które obejmują m.in. jej tramwaje. Producent zaprezentował design nadchodzących pojazdów, które za jakiś czas mogą wyjechać na ulice polskich miast. Plany nakreślono przy okazji niemieckich targów InnoTrans, które odbyły się w Berlinie.



Pesa przygotowuje futurystyczne tramwaje

Pesa podczas berlińskich targów InnoTrans zaprezentowała w materiałach prasowych nową platformę tramwajową, którą zaprojektowano z myślą o wystawieniu jej w najbliższych przetargach. Dotyczy to m.in. nowych pojazdów, które planuje zakupić Kraków. Możliwe więc, że w pierwszej kolejności zobaczą je na ulicach mieszkańcy byłej stolicy Polski.

Reklama

Nowa platforma cechuje się bardzo futurystycznym designem. Pesa wprowadziła zmiany, które wyróżniają się modułową budową. To o tyle istotne, że pozwala na dosyć szybkie wydłużenie składów przekraczających 40 metrów. Wiemy, że Kraków planuje obecnie zakupić tramwaje o długości 32 i ponad 40 metrów, a więc wybór nie jest bez przyczyny.



Pesa odchudziła także konstrukcję, która stała się lżejsza. Bydgoski producent zwraca uwagę na to, że tramwaje robią się coraz cięższe, ale firma postanowiła obrać odwrotny kierunek. Pod uwagę brane są mniejsze zużycie energii czy też zmniejszenie poziomu hałasów występujących podczas jazdy.

Bydgoska Pesa myśli także o tramwaju wodorowym

Firma ma w planach różne projekty, które zamierza różnicować pod kątem ofert kierowanych na poszczególne rynki. Prace nad tramwajem dwusystemowym przeciągają się w czasie. Jednak pod uwagę brany jest pojazd do jazdy bez sieci trakcyjnej. Tutaj myśli się o zasilaniu z wykorzystaniem ogniw wodorowych.

Konkretnych projektów na razie jednak nie ma. Pesa bierze to pod uwagę, ale na razie nie ruszyła z pracami, których celem byłoby wprowadzenie do oferty takiego tramwaju. Pewnie z czasem ulegnie to zmianie, ale obecnie jest to jeszcze niepewna przyszłość. Biorąc jednak pod uwagę zainteresowanie takimi pojazdami ze strony kilku polskich miast, można założyć, że projekt powinien doczekać się realizacji.