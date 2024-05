Kraków otrzymał zabytkowy tramwaj. Pojazd ma blisko 100 lat

Kraków może pochwalić się kolejnym pojazdem torowym sprzed prawie 100 lat. Tamtejsze MPK otrzymało zabytkowy tramwaj w postaci wagonu Wismar z numerem 506. Produkowano go w latach 30. zeszłego wieku. Krakowskie przedsiębiorstwo zdecydowało się na dołączenie go do kolekcji historycznych pojazdów.

Zdjęcie Wismar nr 506 to zabytkowy tramwaj, który dołączył do kolekcji MPK Kraków. / MPK Kraków / materiały prasowe