Piekło w Chersoniu. Ukraińcy wysadzili skład amunicji, walki trwają

Jak podał Serhij Braczuk, rzecznik administracji wojskowej w Odessie, siły ukraińskie zniszczyły skład rosyjskiej amunicji w obwodzie chersońskim. Do wybuchu dojść miało w okolicy miejscowości Heniczesk. Choć informacje te nie zostały potwierdzone przez duże agencje informacyjne, to może to być spory sukces dla broniącej się strony.

Zdjęcie Skład amunicji zniszczony przez Ukraińców. / 123RF/PICSEL