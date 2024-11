Obraz o wysokości 2,2 metra został stworzony przez robota Ai-Da, który jest pierwszym na świecie ultrarealistycznym robotem artystą. Podczas licytacji, zorganizowanej przez dom aukcyjny Sotheby’s, złożono aż 27 ofert. W oświadczeniu aukcyjnego giganta podkreślono, że sprzedaż obrazu autorstwa humanoidalnego robota stanowi ważny moment w historii sztuki współczesnej, jednocześnie odzwierciedlając rosnący wpływ technologii sztucznej inteligencji na globalny rynek sztuki.

Kim jest Ai-Da?

Ai-Da to humanoidalny robot stworzony przez zespół programistów, specjalistów od robotyki, ekspertów sztuki i psychologów, który jest systematycznie aktualizowany w miarę rozwoju technologii sztucznej inteligencji. Swoje imię zawdzięcza Adzie Lovelace, pierwszej na świecie programistce komputerowej, co podkreśla historyczne nawiązania i wpływy w koncepcji twórczej robota. Ai-Da jest zdolna do mówienia dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i podczas aukcji sama wypowiedziała się na temat swojego dzieła: