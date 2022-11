Pierwszy smartfon, który wyśle wiadomość przez satelitę

Użytkownicy smartfonów iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie mogą już korzystać z funkcji Alarmowej SOS za pośrednictwem satelity. Tymczasem o wiele bardziej praktyczne rozwiązanie szykują przedstawiciele brytyjskiej firmy Bullitt.

Poinformowali oni, że niebawem w sklepach pojawi się innowacyjny smartfon, który pozwoli nie tylko wysłać wiadomość alarmową do służb za pośrednictwem satelity, ale również umożliwi wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych. I to nie tylko w USA czy Kanadzie, ale na całym świecie. To zupełnie nowy poziom globalnej komunikacji.

Smartfon Bullitt prześle wiadomości przez satelitę

Chociaż firma Bullitt jest raczej nieznana przeciętnemu użytkownikowi smartfonów, to jednak dostarcza ona podzespoły do takich koncernów jak m.in. Motorola. Atrybutem nowego smartfonu ma być wykorzystywanie najnowszych technologii kosmicznych do zapewnienia łączności z całym światem.

Urządzenie ma funkcjonować w zwykłej sieci komórkowej oraz komunikować się z globalną siecią poprzez moduł wifi. Jeśli jednak użytkownik znajdzie się w niebezpieczeństwie lub poza zasięgiem zwykłej sieci komórkowej, automatycznie uruchomi się tryb satelitarny, który umożliwi normalną komunikację z numerem alarmowym lub każdym, kto również ma smartfon, niekoniecznie od firmy Bullitt.

Smartfon Bullitt wyśle wiadomość nawet na końcu świata

Jak zapewniają przedstawiciele firmy Bullitt, wiadomość tekstowa wysłana z ich smartfonu ma dotrzeć do odbiorcy w zaledwie 10-15 sekund. Urządzenie ma już znajdować się w fazie zaawansowanych testów, które odbywają się wspólnie z firmą MediaTek.

Pierwsze smartfony powinny pojawić się w sklepach już wiosną przyszłego roku i być dostępne dla mieszkańców Europy. Niestety, na razie nie ujawniono ceny smartfonu ani samego abonamentu, który pozwoli wysyłać wiadomości tekstowe przez satelitę. Przedstawiciele sugerują jednak, że mają być one bardzo przystępne. Urządzenie jest kierowane do podróżników oraz osób, które cenią sobie bezpieczeństwo i stałe połączenie ze światem.