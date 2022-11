Piłeś? Ta sztuczna inteligencja rozpozna to po zdjęciach twojej twarzy

W badaniu opublikowanym w magazynie naukowym International Journal of Intelligent Information and Database Systems naukowcy opisują nowy algorytm sztucznej inteligencji, który na podstawie zdjęcia ludzkich twarzy w podczerwieni jest w stanie określić, kto jest pod wpływem alkoholu. Ich zdaniem tego typu system można z łatwością zaimplementować wszędzie tam, gdzie osoby pijane powodują problemy, np. w samochodach - jak wskazują eksperci, każdego roku na skutek wypadków drogowych ginie ponad milion osób, a za dużą część z nich odpowiadają pijani kierowcy.



AI rozpoznaje pijane osoby po zdjęciu twarzy

Czy splotowa sieć neuronowa, nad którą pracują Kha Tu Huynh i Huynh Phuong Thanh Nguyen z Wietnamskiego Uniwersytetu Narodowego w Ho Chi Minh, może być rozwiązaniem problemu? Z pewnością jest ciekawym pomysłem, szczególnie że już może się pochwalić imponującą 93 proc. skutecznością, która wynika zdaniem autorów ze zmiany podejścia do tego typu rozwiązań.



Jak twierdzą, wcześniejsze wysiłki koncentrowały się na oczach, pozycji głowy lub wskaźnikach stanu funkcjonalnego, które mogą być niejednoznaczne lub z różnych powodów dawać wyniki fałszywie dodatnie, dlatego postanowili zamiast tego wykorzystać obrazowanie termiczne i okazało się ono strzałem w dziesiątkę.



Autorzy są przekonani, że to rozwiązanie nie tylko skuteczne, ale i łatwe do szerszej implementacji ze względu na swoją bezinwazyjność, np. w centrach miast czy dużych imprezach, podczas których istnieje prawdopodobieństwo spożycia alkoholu i prób wsiadania za kierownicę pod wpływem.

Zespół podkreśla też, jak ważne jest, aby każdy system zaprojektowany do identyfikacji osób nietrzeźwych miał bardzo niski odsetek wyników fałszywie pozytywnych i fałszywie negatywnych - ten pierwszy mógłby doprowadzić do frustracji trzeźwych osób, którym uniemożliwia prowadzenia samochodu, a tym samym utraty zaufania społecznego do podobnych rozwiązań, a ten drugi może oznaczać, że pijana osoba prowadzi samochód. I choć mało prawdopodobne jest, by jakikolwiek system oferował wkrótce 100 proc., to metoda obrazowania termicznego wydaje się bliska ideału.