Jedni chętnie z niej korzystają, inni wytykają błędy i śmieją się, że pojawiła się kilka lat za późno - aplikacja PKP Intercity z pewnością budzi emocje, ale nie da się ukryć, że od momentu styczniowego debiutu sprzedało się w niej już 500 tys. biletów, a przewoźnik regularnie ją aktualizuje i dodaje nowe opcje. Przypominamy, że chodzi o apkę, w której kupimy bilety na pociąg, skorzystamy z promocji na tańsze przejazdy, zapiszemy najczęściej pokonywane trasy, aby mieć do nich łatwy dostęp czy zamówimy posiłek z wagonu barowego z dostawą na miejsce.



Reklama

Nowa aktualizacja PKP Intercity

Brzmi nieźle, prawda? Zdecydowanie i chociaż użytkownicy na początku skarżyli się na problemy z logowaniem, dodaniem biletów okresowych, nieczytelny cennik czy nieintuicyjny rozkład opcji, to PKP Intercity doczekało się już kilku poprawek. Teraz zaś dochodzą do nich nowe opcje, a mianowicie w najnowszej wersji aplikacji pasażerowie zyskali możliwość pobrania biletu w formie pliku PDF oraz funkcję dodania podróży do kalendarza.



Zdjęcie Nowości w aplikacji PKP Intercity / PKP Intercity / materiały prasowe

Bilet w PDF, kalendarz i opcja płatności Apple Pay

Pierwsza opcja może okazać się przydatna, kiedy stracimy dostęp do sieci podczas podróży, a chcemy okazać bilet na przejazd konduktorowi lub kupujemy bilet dla kogoś innego i chcemy przesłać go na inne urządzenie.

Druga to z kolei długo wyczekiwana opcja dodawania terminu wyjazdu do swojego kalendarza, dzięki czemu możemy lepiej zaplanować podróż.

W ostatnim czasie PKP Intercity udostępniło w swojej aplikacji także funkcję płacenia Apple Pay, która dołącza do płatności kartą, za pomocą Google Pay oraz BLIKiem, oraz graficznej rezerwacji miejsc z planu w aplikacji.