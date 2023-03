Jak to działa? System Clearview AI umożliwia klientowi, w tym wypadku policji, przeszukanie istniejącej bazy zdjęć w celu znalezienia tych pasujących do zdjęcia podejrzanego i uzyskanie linków do miejsc w internecie, w których się pojawiły. Rozwiązanie to uchodzi za jedną z najdokładniejszych technologii rozpoznawania twarzy na świecie, co czyni z niej potężne i bardzo pożądane narzędzie.



I chociaż firma i organy ścigania przekonują, że wszystko dla naszego dobra, bo system pozwala na odszukanie i ukaranie przestępców, to jego krytycy wskazują na nieetyczny sposób pozyskania danych, praktycznie brak regulacji dotyczących policyjnego wykorzystania tego narzędzia oraz możliwe pomyłki.



Istnieje kilka udokumentowanych przypadków błędnych oskarżeń, ale brak transparentności używania Clearview AI (policja w USA nie ujawnia nawet, w jakich miastach działa system) nie pozwala zweryfikować, czy nie było ich przypadkiem dużo więcej - mimo że firma przekonuje o 100 proc. skuteczności i ewentualne błędy zrzuca na kiepskie "policjowanie".

Myślę, że prawda jest taka, że pomysł, że jest to niewiarygodnie dokładne, jest myśleniem życzeniowym. Nie ma sposobu, aby to wiedzieć, kiedy używasz obrazów w naturze, takich jak zrzuty ekranu z monitoringu przemysłowego podsumowuje prawniczka Kaitlin Jackson, która prowadzi kampanię przeciwko używaniu przez policję rozpoznawania twarzy.