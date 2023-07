Policja może szpiegować użytkowników za pomocą kamer i mikrofonów smartfonów

System szpiegowania użytkowników jest aktywny

Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę, która pozwala policji inwigilować podejrzanych poprzez zdalną aktywację kamer, mikrofonów i systemów lokalizacji GPS (w tym przypadku tylko przy przestępstwach zagrożonych karą co najmniej pięciu lat więzienia) w telefonach i innych urządzeniach.

I chociaż sąd będzie musiał zatwierdzić użycie tych uprawnień, a ustawa zabrania też używania ich wobec dziennikarzy, prawników i innych "wrażliwych zawodów", co ma na celu ograniczenie używania do poważnych przypadków, to nowe rozwiązanie budzi ogromny sprzeciw środowisk walczących o prawa i wolności człowieka.

Zajmująca się prawami cyfrowymi grupa La Quadrature du Net już wcześniej wskazywała na możliwość nadużyć - ponieważ ustawa nie precyzuje, co stanowi poważne przestępstwo, istnieją obawy, że francuski rząd może ją wykorzystać do atakowania działaczy na rzecz ochrony środowiska i innych osób, które nie stanowią poważnego zagrożenia.