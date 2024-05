Na problem zwrócił uwagę użytkownik Twittera o nazwie @QuinnyPig, który w swoim poście wyszczególnił kontrowersyjny zapis z regulaminu. Ten dotarł do niemal dwóch milionów osób. O co konkretnie chodzi? Okazuje się, że Slack wykorzystuje rzeczy przesyłane przez użytkowników, w tym pliki czy nawet wiadomości prywatne. Wszystko to, co przesyłamy i widzimy na naszym Slacku jest domyślnie wykorzystywane przez firmę do trenowania swojej sztucznej inteligencji.

Domyślna zgodna nie jest okej

I właśnie na tej domyślności problem polega, bo zgoda jest niejako wyrażana z góry. Jasne, możemy z niej zrezygnować - a w zasadzie może to zrobić jedynie zarządzający daną przestrzenią roboczą poprzez wysłanie odpowiedniego maila. Ostatecznie jednak tak duży zakres działania na naszych danych nie powinien być domyślnie brany pod uwagę w trenowaniu SI.

Nie dziwi zatem oburzenie użytkowników, bo odpowiednią praktyką byłoby zapytanie ich o zgodę. Domyślnie aplikacja nie powinna brać naszych danych, wiadomości i tym podobnych. Martwi jednak fakt, że takie praktyki mogą zdarzać się coraz częściej.