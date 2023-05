Moskwę chroniły systemy obrony powietrznej Pancyr-S1

Pancyr-S1 jest to samobieżny przeciwlotniczy system rakietowo-działowy rosyjskiej produkcji. Może atakować cele znajdujące się na lądzie, wodzie i w powietrzu. Prace nad tym sprzętem rozpoczęły się w 1994 roku. Ostatnia znana modyfikacja miała miejsce w 2007 roku.

Atrybutem tego sprzętu jest połączenie wielokanałowego systemu pozyskiwania i śledzenia celów z bronią artyleryjską i rakietową. Potrzebny czas na reakcję całego systemu na rozpoczęcie ostrzału wynosi od 4 do 6 sekund. Pancyr-S1 może przechwycić do 10 celów na minutę. Jest także w stanie niszczyć cele poruszające się z prędkością do 1000 m/s.