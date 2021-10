Powstała technologia druku 3D, która wytwarza magnetyczne obiekty

Filip Mielczarek Technologia

Dotychczas, gdy chcieliśmy stworzyć magnetyczny przedmiot na drukarce 3D, to musieliśmy wydrukować dwa obiekty, a później je połączyć w jeden. Teraz nowa technika pozwala takie specyficzne przedmioty tworzyć w jednym jednolitym kawałku. To wielki przełom, który może pomóc stworzyć niezwykle wydajne silniki elektryczne do pojazdów.

Skoltech opracował technikę druku 3D, która pozwala tworzyć magnetyczne obiekty /Skoltech /materiały prasowe