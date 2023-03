Amazon opracowuje również mniejszy model o boku mierzącym niecałe 18 cm i wadze poniżej pół kilograma, który osiągnie maksymalną prędkość 100 Mb/s i ma być idealną opcją dla użytkowników korzystających z sieci w umiarkowany sposób lub chcących podłączyć urządzenia Internetu Rzeczy.



Nie zabraknie także większej wersji o dużej przepustowości dla zastosowań rządowych, telekomunikacyjnych i korporacyjnych - w tym przypadku mowa już o urządzeniu z anteną o wielkości 50 x 76 cm, które będzie w stanie zapewnić prędkość do 1 Gb/s.

Amazon przekonuje, że zastosowany w terminalach chip o nazwie kodowej Prometeusz oferuje moc obliczeniową układu modemu 5G, który można znaleźć w nowoczesnych smartfonach, zdolność komórkowej stacji bazowej do obsługi ruchu od tysięcy klientów jednocześnie oraz zdolność mikrofalowej anteny dosyłowej do obsługi wydajnych połączeń punkt-punkt", co umożliwi każdej jednostce przetwarzanie do terabita ruchu na sekundę.

Warto jednak pamiętać, że start usługi to jednak śpiew przyszłości i Amazon ma naprawdę duże straty do SpaceX, bo podczas gdy konkurent umieścił na orbicie już tysiące satelitów, sam szykuje się dopiero do rozmieszczenia pierwszych... dwóch prototypowych. Firma spodziewa się rozpocząć masową produkcję satelitów do końca 2023 roku i wystrzelenie pierwszych satelitów produkcyjnych w pierwszej połowie 2024 roku, a kilka miesięcy później start usługi.