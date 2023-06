Spis treści: 01 Zupełnie nowy wóz bojowy Amerykanów

02 Do zwalczania budynków i lekkich pojazdów

03 Hołd dla żołnierzy i modernizacja armii

Zupełnie nowy wóz bojowy Amerykanów

W ciągu kilkunastu miesięcy armia Stanów Zjednoczonych otrzyma zupełnie nowe wozy bojowe. Te mają stanowić wsparcie dla działań piechoty i są pierwszym tego rodzaju projektem od wielu lat. Nowy wóz bojowy M10 Booker jest elementem długofalowego planu modernizacji armii tego kraju. Czym dokładnie jest potężna maszyna?

M10 Booker to specjalnie zaprojektowany wóz bojowy, mający stanowić ogromne uzupełnienie sił piechoty amerykańskiej. Choć 38-tonowy pojazd przypomina czołg, w rzecy samej gąsienicowe podwozie jest elementem pojazdu przeznaczonego do innych zadań, niż ma to miejsce w przypadku ciężkich jednostek pancernych.

