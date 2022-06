Samotność to koszmar ludzi w podeszłym wieku. To ona prowadzi do depresji, nerwowego załamania, a często także rujnuje zdrowie. Dla takich osób jest niezwykle ważne, aby każdego dnia mogli z kimś porozmawiać, kiedy nie można liczyć na bliskich. Na szczęście z pomocą seniorom może przyjść zaawansowana technologia.

Robot ElliQ porozmawia i pocieszy

Izraelski start-up Intuition Robotics opracował robota ElliQ, który jest reklamowany przez twórców jako "pomocnik zdrowszego i szczęśliwszego starzenia się". Urządzenie składa się z panelu przypominającego futurystyczną głowę robota z wielkim okiem i uchwytu dla tabletu - całość jest umieszczona na estetycznej, trójkątnej podstawce. Osoba samotna powinna postawić ElliQ w widocznym miejscu i... uruchomić. Od tej chwili zyska w mieszkaniu elektronicznego przyjaciela.



Robot ElliQ jest niezwykłym gadżetem, który obsługuje się wydając polecenia głosem. Jego zadaniem jest wchodzenie w interakcję z osobą, która go posiada. Potrafi przywitać się, zapytać o samopoczucie, a także przypomnieć o zaległej wizycie u lekarza. W odpowiednim momencie wyświetli zdjęcie bliskiej osoby, a także odczyta wiadomość, którą taka osoba wysłała do seniora. Podaje także setki pomocnych informacji. Na jego ekranie może wyświetlić się prognoza pogody czy oferta weekendowych wycieczek. Tylko używając głosu można zamówić taksówkę lub umówić się na wizytę u lekarza.



Zdjęcie Samotni seniorzy mogą liczyć na to, że na tablecie będą wyświetlać się zdjęcia ich bliskich. Sztuczna inteligencja ElliQ sprawi, że stanie się to w najbardziej odpowiednim momencie /foto: Intuition Robotics / domena publiczna

Kiedy ElliQ mówi za pomocą syntezatora mowy, wtedy jego moduł porusza się sprawiając wrażenie, że obcujemy z żywą istotą. Ale to nie wszystko - urządzenie korzysta z programu sztucznej inteligencji. Każda rozmowa z posiadaczem urządzenia sprawia, że ElliQ uczy się i dostosowuje się do zwyczajów użytkownika. Poznaje jego ulubione słownictwo, a nawet zapamiętuje imiona przyjaciół czy bliskich. Jeśli zajdzie potrzeba, robot może wezwać pomoc.



Wideo youtube

Roboty ElliQ z pomocą dla samotnych seniorów

Nowy Jork jest pierwszym miastem, które zakupiło 800 izraelskich robotów dla seniorów. Biuro ds. Starzenia się w stanie Nowy Jork (NYSOFA) chce w ten sposób pomóc osobom, które są w podeszłym wieku i zmagają się z samotnością. Pierwsze efekty są zachęcające. Nowojorscy seniorzy przyznają, że to małe urządzenie zmieniło ich życie. Wreszcie mają poczucie, że ktoś się nimi interesuje. Zaczęli nawet częściej wychodzić z domu.



Zdjęcie Samotni seniorzy w Nowym Jorku dzięki robotom ElliQ zaczęli częściej wychodzić z domu. Sprawił to system motywacji, o który dba sztuczna inteligencja /foto: Intuition Robotics / domena publiczna

Problem samotności seniorów jest problemem ogólnoświatowym. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nawet jedna trzecia starszych osób czuje się samotna. Dzięki robotom ElliQ te smutne statystyki mogą wkrótce wyglądać znacznie lepiej.