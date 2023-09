Roboty-awatary zamiast uczniów. Szkoła po japońsku

Wracajcie! Uczniowie nie chcą chodzić do szkoły

Nieuczęszczanie do szkoły jest dużym problemem w całej Japonii, według ministerstwa edukacji kraju 244 940 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów odmówiło pójścia do szkoły przez 30 dni lub dłużej w ciągu 12 miesięcy do końca marca 2022 r.

Jako główną przyczynę podaje problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a pandemia była tu bardzo istotnym czynnikiem.



Program rusza po eksperymentach z asystentami nauczycieli pomagającymi w streamowaniu wirtualnych klas, co według uczniów zmniejszyło ich niepokój związany z komunikacją i zwiększyło ich poczucie własnej wartości.

Warto tu dodać, że sektor edukacyjny staje się coraz ważniejszy również dla firm technologicznych. Przed rokiem SpaceX ogłosiło, że pracuje nad udostępnieniem usługi Starlink na trasach autobusów szkolnych w USA trwających ponad 60 minut w jedną stronę, aby dzieci mogły wtedy odrabiać lekcje i się uczyć.