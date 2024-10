Jak podaje rosyjska agencja TASS, powołując się na dane Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej i opublikowane przez nie nagranie, rosyjscy żołnierze znaleźli skuteczny sposób na niemieckie czołgi Leopard i w ciągu ostatnich czterech miesięcy zniszczyli aż sześć. Zdaniem rosyjskiej administracji to istotna strata dla sił ukraińskich, bo wartość jednego czołgu Leopard 2, uwzględniając wyposażenie i modernizacje, wynosi od 4 do 7 mln euro. Zniszczenie sześciu oznacza zatem straty sięgające nawet 42 mln euro, które komplikują ukraińskie wysiłki logistyczne i podkreślają konieczność lepszej ochrony zasobów.

Żołnierz o pseudonimie Bugaj zauważa we wspomnianym materiale, że czołgi zostały trafione na linii frontu, gdzie celem były również wozy Bradley oraz węzły łączności w rejonie Kurachowego. Opowiada także o wykorzystaniu przez jego jednostkę od 200 do 400 dronów miesięcznie, a także o posiadaniu rezerwy 100-150 dronów, które są naprawiane. Co więcej, Rosjanin z dumą prezentuje przejęte od Ukrainy pociski kalibru 40 mm, które są obecnie wykorzystywane przeciwko obrońcom Kijowa: "Oddajemy im to, czego oni używają przeciwko nam".

Rosja znalazła sposób na Leopardy

I chociaż jak zawsze w przypadku tego typu filmów i informacji, które mają ewidentnie propagandowy charakter (a deklaracje o ilościowej przewadze rosyjskiej floty dronów i jej zdolności do dostosowania się do dynamicznych warunków pola walki jasno na to wskazują), należy zachować dużą ostrożność, Moskwa faktycznie poczyniła ostatnio postępy w rozpoznaniu zachodniego wyposażenia. Przypomnijmy tylko, że na początku października strona rosyjska podzieliła się nagraniem dokumentującym dostarczenie czołgu Leopard na teren przedsiębiorstwa Uralwagonzawod, gdzie miał on zostać poddany wnikliwej analizie.