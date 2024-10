Ukraińcy dostarczeni na front śmigłowcami CH-47 Chinook

Rosyjska armia kontynuuje właśnie potężną ofensywę w obwodzie charkowskim i donieckim. Siłom Zbrojnym Ukrainy są na wczoraj bardzo potrzebne zarówno czołgi, nowe myśliwce, jak i samoloty transportowe. Analitycy wojskowi wskazują, że w kolejnych transzach amerykańskiej pomocy mogą zacząć pojawiać się nowe maszyny, a wśród nich właśnie CH-47 Chinook. Na pewno taka piękna wizja nie zrealizuje się w tym roku. W przyszłym jest to bardziej prawdopodobne.

CH-47 Chinook to wielozadaniowy, dwusilnikowy, dwuwirnikowy śmigłowiec o dużym udźwigu produkowany przez amerykańską firmę Boeing. Jego charakterystyczną cechą są dwa wirniki o przeciwnych kierunkach obrotu. Jak tłumaczą inżynierowie Boeinga, eliminują one potrzebę użycia tylnego pionowego wirnika, umożliwiając wykorzystanie całej mocy do pionowego wznoszenia i pozwalają osiągnąć prędkości rzędu 278 km/h.

Śmigłowce CH-47 Chinook to maszyny stare, ale jare

Pomimo faktu, że te maszyny zostały wdrożone do armii na początku lat 60. ubiegłego wieku, to jednak wciąż są bardzo często wykorzystywane do transportu ciężkich ładunków. Co ciekawe, nie tylko są użytkowane w armii USA, ale również przez inne rządowe podmioty, w tym Amerykańską Agencję Kosmiczną.

Niedawno rząd Niemiec postanowił zakupić dla Bundeswehry całą flotę śmigłowców CH-47 Chinook w wersji F. Jest to zmodernizowana wersja CH-47D oblatana w 2001 roku. Maszyna dostała nowe silniki i awionikę, dzięki czemu został zwiększony zasięg i udźwig oraz ograniczono drgania. Produkcja seryjna rozpoczęła się we wrześniu 2006 roku. US Army docelowo pozyska łącznie 464 sztuk w wersjach Block 1, 2 i 3.