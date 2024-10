Rosja ma hipersoniczne rakiety RS-28 Sarmat, które mogą przenosić liczne pociski jądrowe z prędkością ponad 20 tysięcy km/h, i są bardzo trudne do zestrzelenia. Tymczasem Chiny się nie chwalą, ale nie jest tajemnicą, że mają pociski hipersoniczne rozpędzające się do ponad 12 tysięcy km/h. Stany Zjednoczone na tym polu były daleko za konkurencją, ale niebawem się to zmieni.

Pentagon dwa lata temu ogłosił program Glide Phase Interceptor, który ma uczynić USA globalnym pionierem w rozwoju broni przyszłości. Chodzi tutaj o system zdolny nie tylko do śledzenia pocisków hipersonicznych Chin i Rosji, ale również przechwytywania ich i niszczenia w locie. Byłby to zatem również system tarczy chroniącej USA i Japonię. Pentagon wychodzi z założenia, że lepiej stworzyć system defensywny niszczący pociski, niż budować potężne rakiety do przenoszenia broni jądrowej w celach ofensywnych.

