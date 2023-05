Rosja to cyber-więzienie. Tak śledzi, cenzuruje i kontroluje swoich obywateli

Jak dowiadujemy się z raportu opublikowanego przez The Associated Press, rosyjskie władze od 2014 roku nieustannie zacieśniają kontrolę nad taktykami monitorowania swoich obywateli, jak kontrola mediów społecznościowych i rozbudowany system kamer monitorujących, w zarodku dławiąc jakiekolwiek przejawy sprzeciwu wobec decyzji Kremla. Na własnej skórze przekonała się o tym dziennikarka i aktywistka Jekaterina Maksimowa, która postanowiła podzielić się swoją historią.



Oczy Kremla widzą wszystko

Jak możemy się dowiedzieć z publikacji, moskiewskie metro to w rzeczywistości "cyber-gułag", bo władze strategicznie zainstalowały w nim rozległą sieć kamer monitorujących wyposażonych w najnowocześniejsze algorytmy rozpoznawania twarzy, których celem jest monitorowanie ruchów i działań obywateli. W związku z dużą zawodnością podobnych rozwiązań, często prowadzi to do zatrzymań i fałszywych oskarżeń, ale jak łatwo się domyślić, rosyjski aparat władzy zupełnie się tym nie przejmuje.

Reklama