Nowy wymiar przesyłek kurierskich

Ile razy stan dostarczonej do nas przesyłki przez kuriera nie do końca spełniał nasze oczekiwania? Porozrywane, pogniecione i zmiażdżone pudełka to tylko początek długiej listy możliwych uszkodzeń. O tyle, o ile zamawiamy coś taniego i trudnego w zniszczeniu to pół biedy, gorzej, jak wysłana została do nas elektronika, szkło czy inne delikatne przedmioty.

Tutaj z pomocą przychodzą naukowcy z Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz, którzy swoim produktem zrewolucjonizują rynek kurierski w Polsce. Inteligentne opakowanie na przesyłki jest pierwszym tego rodzaju w Polsce. Opracowanie tego systemu trwało 3 lata i wszystko wskazuje na to, że znajdzie on swoich zwolenników.

Reklama

Zdjęcie E-pack ma standardowe rozmiary, które mieszczą się w paczkomatach / 123RF/PICSEL

Projekt inteligentnych opakowań

Nad projektem pracowali specjaliści z trzech instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, są to Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, Łódzki Instytut Technologiczny i Poznański Instytut Technologiczny, który jednocześnie kierował całym przedsięwzięciem. Inteligentne paczki zostały zaprojektowane w taki sposób, aby były jak najbardziej komfortowe w użytkowaniu i transporcie.

Produkt nazywa się E-pack. Wyglądem przypominają składane pudełko zamykane od góry, które w razie potrzeby można złożyć, aby zajmowało mniej miejsca. Wyposażone zostało w elektroniczną etykietę wykonaną z e-papieru oraz mały panel fotowoltaiczny umieszczony na jednej ze ścian bocznych. Jego wymiary dostosowane zostały do popularnych paczkomatów.

Nasze opakowanie od innych odróżnia przede wszystkim brak anonimowości w łańcuchu dostaw. Większość przesyłek kurierskich od momentu wysłania do odebrania ich przez klienta znika. Teoretycznie możemy śledzić ich drogę w aplikacji, ale na dobrą sprawę nie wiemy, czy są przewożone we właściwych warunkach, gdzie dokładnie się znajdują, czy komuś nie spadły. E-Pack na bieżąco rejestruje wszystkie informacje o paczce. Powiedział kierownik projektu E-Pack i dyrektor Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii w Łukasiewicz – PIT dr inż. Michał Grabia.

Przyszłość przesyłek kurierskich

Opakowanie wyposażone zostało między innymi w akcelerometr, który ma za zadanie wykrywać wszelkie uszkodzenia czy przeciążenia produktu. E- pack posiada również szereg sensorów, które monitorują stan przesyłki w tym czujniki wilgotności i temperatury, dzięki czemu będziemy wiedzieli, czy nasza paczka nie uległa zalaniu.

E-pack ma standardowe rozmiary, które mieszczą się w paczkomatach. Wyposażony został wewnątrz w specjalną siatkę, która chroni ładunek przed przemieszczaniem się, dzięki czemu nie musimy się martwić o dodatkowe wypełniacze luźnych przestrzeni. Co więcej, każda paczka zabezpieczona jest blokadą elektroniczną, która otwierana jest przy użyciu specjalnej aplikacji na smartfony.

Nowoczesne opakowania mają wytrzymywać do 5 lat użytkowania. W związku z czym, po otrzymaniu naszej przesyłki będziemy musieli oddać E-pack kurierowi bądź odnieść go do paczkomatu lub innego punktu odbioru przesyłek. Jednocześnie będzie można dokonać w nim zwrotu przesyłki w razie nieudanego zakupu. Wszystko dzięki elektronicznym etykietom, które same się zmieniają po wybraniu funkcji zwrotu w aplikacji.

Stopień zaawansowania tego rozwiązania, możliwość kontrolowania stanu i lokalizacji przesyłki, uproszczenie procesów logistycznych – to wszystko sprawia, że możemy mówić o rewolucji na rynku kurierskim. Podkreśla dyrektor Łukasiewicz – PIT Arkadiusz Kawa.

Dzięki modułowej budowie będzie można łatwo je naprawiać bądź wymieniać uszkodzone elementy. Jednak musimy jeszcze poczekać na testy urządzenia na rynku, zanim zostanie wprowadzone do użytku powszechnego.