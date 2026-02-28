Według duńskich analityków kampania wyborcza może zostać zakłócona poprzez dezinformację, cyberataki i próby wpływania na opinię publiczną, w tym działania wymierzone w kandydatów i partie polityczne. "Zagrożenie ingerencją w sprawy Danii pochodzi głównie z Rosji, ale może też emanować z innych państw" - podkreślono w komunikacie.

Dania ostrzega przed Rosją

Służby zauważają, że deklarowane przez Stany Zjednoczone pragnienie przejęcia Grenlandii doprowadziło do fali fałszywych informacji dotyczących Królestwa Danii, co może pogłębiać niepewność w społeczeństwie. Jak ostrzegają autorzy raportu, zainteresowanie, jakie Stany Zjednoczone okazują Danii, stworzyło nowe międzynarodowe linie podziału, które państwa takie jak Rosja czy Chiny mogą wykorzystywać dla własnych celów wpływu.

Cyberzagrożenia i dezinformacja

Premier Mette Frederiksen ogłosiła termin wyborów w czwartek, podkreślając, że cień rosyjskiej agresji stanowi jedno z największych wyzwań dla bezpieczeństwa Danii. Jednocześnie przypomniała, że jej rząd stanowczo odrzucił żądania prezydenta Donalda Trumpa dotyczące przejęcia kontroli nad Grenlandią - terytorium kluczowego dla obecności NATO w Arktyce.

Frederiksen, która zgodnie z konstytucją musiała rozpisać wybory najpóźniej do 31 października, wybrała marcowy termin prawdopodobnie z powodów politycznych - jej notowania wzrosły po stanowczym sprzeciwie wobec amerykańskich roszczeń terytorialnych. Zgodnie z sondażem telewizji TV2, Partia Socjaldemokratyczna premier Frederiksen może liczyć na 21 proc. poparcia, co daje jej przewagę nad rywalami, choć to wynik o 6,5 punktu procentowego gorszy niż w poprzednich wyborach w 2022 roku.

Dla Danii, która od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę pozostaje jednym z najwierniejszych sojuszników Kijowa, kampania wyborcza w cieniu zagranicznej ingerencji jest testem odporności państwa na presję informacyjną i cyberzagrożenia. Jak podkreślają eksperci, Rosja może wykorzystać każdy punkt napięcia - nawet te, które wynikają z wewnątrzsojuszniczych sporów - aby osłabić jedność Zachodu.

