Rosjanie mają niezwykle realistyczne atrapy systemu Buk i S-300

Bardzo realistyczne rosyjskie makiety systemu Buk i S-300

System 9K37 Buk został opracowany jeszcze w czasach ZSRR. Jest to system kierowanych rakiet ziemia-powietrze. Głównym zadaniem tej broni jest zwalczanie samolotów, śmigłowców i pocisków manewrujących. Wersja M1-2 bez problemu neutralizuje cele w locie na dystansie do 35 km i pułapie do 22 km. Tymczasem najnowsza wersja M3 umożliwia już strącenie pocisków na dystansie do 70 km oraz na wysokości do 25 km.

Tymczasem S-300 to system obrony powietrznej ziemia-powietrze wprowadzony do użytku w 1979 roku. Sprzęt ten pozwala wystrzelić 12 pocisków na maksymalnie 6 różnych celów na dystansie do 200 km i przemieszczających się na wysokości do 25 km. Rosjanie ostatnimi czasy często przerabiają system S-300, by można za jego pomocą uderzać w cele naziemne, a dokładnie w miejskie infrastruktury krytyczne.