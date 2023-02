Prezes firmy InflaTech twierdzi, że aż 40% z "nadprogramowych zniszczeń" wyrzutni HIMARS raportowanych przez Rosjan, musiała być ich wabikami. Mimo że na nagraniu nie widać nadmuchiwanej wyrzutni HIMARS, prezes InflaTech zarzeka się, iż jego firma może w miesiąc wyprodukować aż 35 nadmuchiwanych wyrzutni.

Zdjęcie Nadmuchana atrapa wyrzutni M270 MLRS / @TarmoFella / Twitter

Wychodzi więc na to, że Rosjanie może i faktycznie mówili prawdę, gdy raportowali zniszczenie niektórych HIMARS-ów. To, że był to tylko nadmuchiwany balon w kształcie HIMARS-a za 20 tysięcy dolarów, a nie taki prawdziwy za kilka milionów to już rosyjską propagandę nie obchodzi.



Polecamy na Antyweb | Jak nie idzie, to nie idzie. Putina zawodzą kolejne cudowne bronie

Atrapy na wojnie w Ukrainie

Wykorzystanie takich atrap nie jest jednak niczym niezwykłym. Jak wskazuje fragment przytoczonego reportażu z czeskiej telewizji, jest to bardzo dobry sposób na mylenie przeciwnika tanimi kosztami, gdy ten traci znacznie droższy sprzęt, użerając się z nadmuchiwaną atrapą. Przy tym odsłania pozycje wrogiego sprzętu.

Zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie wykorzystują atrapy na wojnie, gdzie Rosjanie posiadają nawet specjalne do tego wydzielone jednostki. Ukraińcy zaś wykazują się większą inicjatywą wśród zwykłych jednostek, gdzie zwykli żołnierze sami opracowują makiety. I trzeba przyznać, idzie im to naprawdę dobrze.