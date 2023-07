Rosjanie uderzyli w ukraińskie miasta potężną amunicją propagandową

Rosjanie użyli w Ukrainie amunicji propagandowej

Włodarze Rosji postanowili przemówić do rozsądku Ukraińcom, by rzucili broń, obalili swój rząd, przyłączyli się do wielkiej Rosji oraz żyli długo i szczęśliwie w ubóstwie, głodzie i depresji w wielkim ruskim mirze. "Niestety", propaganda Kremla nie odniosła oczekiwanego skutku i na pewno nie zmieni się to w przyszłości.