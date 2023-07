Tak wygląda amerykański "deszcz śmierci" w Ukrainie

Jeśli ktoś zapyta o najpotężniejszą i najbardziej przerażającą broń znajdującą się obecnie w arsenale Sił Zbrojnych Ukrainy, to śmiało można rzec, że to pociski GMLRS M30A1 z głowicą Alternative Warhead do wyrzutni M142 HIMARS i M270 MLRS. Ta broń dosłownie tworzy "deszcz śmierci" nad rosyjskimi żołnierzami i ich pancernym sprzętem.

Pociski GMLRS M30A1 to broń do punktowego ataku na wybrany cel. Może to być oddział żołnierzy lub specjalistyczny sprzęt. W trackie uderzenia, z pocisku uwalnianych jest 182 tysiące wolframowych kulek, które z ogromną prędkością i energią bez problemu są w stanie przebić kamizelki ochronne ze stalowych wkładów balistycznych, a nawet warstwę kevlaru. W przypadku wozów opancerzonych czy systemów artylerii, wchodzą w nie jak w masło, w kilka sekund doszczętnie je niszcząc i eliminując z linii frontu.

