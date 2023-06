Rosyjska armia nie przestaje zadziwiać. Oczywiście, w negatywny sposób. Pojawił się kolejny dowód na przerażająco opłakany stan armii Kremla. Okazuje się, że żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy odkryli rosyjski skład amunicji, w którym znajdowały się pociski artyleryjskie pamiętające czasy początku II wojny światowej.

To się w głowie nie mieści, że agresor używa na froncie tak starej broni. Na pociskach bowiem znajdują się oznaczenia z podanym rokiem produkcji. Widnieje tam data 1939, czyli rok, w którym rozpoczęła się II wojna światowa. Nie trzeba być specjalistą od militariów, by zdawać sobie sprawę z faktu, że taka broń nie nadaje się do użytku.

Reklama