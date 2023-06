Nowa, potężna broń USA dla Ukrainy. "To będzie przełom"

Pociski ATACMS mogą zostać użyte do ataku na Most Krymski

Pociski MGM-140 ATACMS to potężna broń. Z jej pomocą można będzie niszczyć rosyjskie koszary, składy amunicji, a nawet podziemne bunkry, np. w słynnych zakładach Azowstal w Mariupolu. USA i Ukraina widzą w nich ogromny potencjał, który pomoże zniszczyć systemy logistyczne wroga i osłabić jego pozycje na froncie. Jest to niezwykle ważne, patrząc przez pryzmat kontynuowanej kontrofensywy.

Pocisk rakietowy ATACMS produkowany jest przez amerykańską firmę zbrojeniową Lockheed Martin. Ma 4 metry wysokości i 61 centymetrów średnicy. Może być wystrzeliwany z wielu wyrzutni rakiet, w tym z M270 (MLRS) i M142 (HIMARS). W przypadku tej pierwszej wyrzutni, bateria może pomieścić dwa pociski, natomiast w drugim, tylko jeden. Rakiety ATACMS są wykorzystywane przede wszystkim do niszczenia krytycznych celów, takich jak: składy amunicji, lotniska, systemy obrony przeciwlotniczej, centra łączności i zaopatrzenia, mosty czy podziemne bunkry.

Ukraina potrzebuje pocisków Storm Shadow i ATACMS

Nie są to nowe pociski, ponieważ pierwsze użycie ATACMS w boju odbyło się podczas operacji Pustynna Burza w Zatoce Perskiej. Wówczas łącznie wystrzelono 32 pociski z wyrzutni M270 MLRS. Jeszcze więcej, bo aż 450 pocisków, wystrzelono podczas wojny w Iraku w operacji Iraqi Freedom.

Stany Zjednoczone mogą powoli zacząć pozbywać się ze swojego arsenału tych świetnych pocisków, ponieważ mają one zostać niebawem zastąpione nowszymi, precyzyjniejszymi oraz dysponującymi większym zasięgiem. Mowa tutaj o pociskach PrSM do systemów HIMARS. Mają być one zdolne do rażenia celów na odległość nawet 500 kilometrów. Koncern na dobry początek dostarczy 54 takie pociski armii USA do 2025 roku. Broń wykazuje właściwości, mogące zrewolucjonizować wojnę dalekiego zasięgu na świecie.