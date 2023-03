Rosjanie wysłali do Ukrainy zabytkowe czołgi produkowane od 1946 roku

Rosjanie sięgają po zabytkowe czołgi z lat 40. ubiegłego wieku

Rosjanie dotychczas stracili w Ukrainie aż 3552 czołgi. Głownie są to nowsze T-72 czy T-80, ale uzbierało się też sporo supernowoczesnych T-90. Wysyłka do Ukrainy zabytkowych czołgów T-54 czy T-55 nie mieści się w głowie. Te maszyny to trupiarki na gąsienicach. Nie mają odpowiedniego pancerza czy systemów obrony.