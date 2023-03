Ukraińcy zniszczyli 8 czołgów w jednym miejscu. Jest nagranie

Rosja straciła już w Ukrainie 3552 czołgi

Tuż przed wojną w Ukrainie, polska armia oficjalnie deklarowała, że posiada 358 czołgów T-72. Z ujawnionych informacji wynika, że rząd planował wyremontować do 2025 roku ponad 200 pojazdów. Dotychczas zostało usprawnionych ponad 90 T-72, a kolejne 34 są remontowane.

Czołg T-72, w wersji M1 przekazanej Ukrainie, to czołg II generacji o masie 41 t, długości kadłuba 6,6 m, szerokości 3,5 m i wysokości 2,3 m. Pojazd jest napędzany 12-cylindrowym motorem o mocy 780 KM. Spalanie na 100 km dochodzi do aż 357 litrów. Prędkość maksymalna na drodze to 60 km/h i 40 km/h w terenie, tymczasem zasięg operacyjny pojazdu wynosi 500 kilometrów (droga), 250 kilometrów (teren) lub 700 kilometrów z dodatkowym zbiornikiem paliwa.

Co ciekawe, niedawno Siły Zbrojne Ukrainy pochwaliły się, że w ciągu zaledwie jednego dnia w Bachmucie udało im się zniszczyć aż 10 czołgów wroga. W najbliższych tygodniach ten rekord może zostać pobity. Nowy sprzęt, który właśnie zmierza do Ukrainy, mocno da się we znaki Rosjanom i ich czołgom.