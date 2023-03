"Camp Kościuszko", czyli stały garnizon US Army w Polsce

Armia USA zapewni bezpieczeństwo Polsce i krajom NATO

— Bardzo doceniamy to, że wojska USA są na stałe w naszym kraju. Szczególnie doceniamy to w sytuacji, w jakiej znalazła się Europa, kiedy Rosja napadła na Ukrainę i próbuje odbudować swoje imperium. Ważne jest to, żeby świat zachodni był zjednoczony, żeby świat zachodni czuł się bezpieczny — powiedział Mariusz Błaszczak, podczas uroczystości.

— Ten garnizon to oznaka zaangażowania Stanów Zjednoczonych na rzecz bezpieczeństwa Europy i Polaków. Od przesmyku suwalskiego po Poznań, dalej na zachód, to dowód silnych więzów NATO — powiedział John S. Kolasheski, dowódca V Korpusu.

Co ciekawe, nazwę "Camp Kościuszko" (The Tadeusz Kosciuszko Polish Army Training Camp) nosił funkcjonujący w latach 1917-1919 obóz szkoleniowy dla ponad 22 tysięcy polskich ochotników powstającej we Francji Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Znajdował się on na pograniczu amerykańsko-kanadyjskim w miasteczku Niagara-on-the-Lake.