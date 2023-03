- Niski profil jest kluczową cechą, możemy je złożyć na paletę. Opracowaliśmy również modułową awionikę i zespoły elektroniczne, które mamy nadzieję, będą mogły być ponownie wykorzystane - powiedział Osborne. SYPAQ twierdzi, że do tej pory przekazano ponad 60 dostaw naszemu wschodniemu sąsiadowi, a w każdym miesiącu transportowanych jest około 100 sztuk australijskich dronów z tektury.

Niecodzienne drony pełnią bardzo szczególną i niezwykle potrzebną funkcję na linii frontu, otóż dostarczają leki, żywność, a także amunicję bezpośrednio do potrzebujących żołnierzy. Dodatkowo mogą być używane w misjach zwiadowczych, czy nawet ofensywnych - mogą zrzucać materiały wybuchowe na pozycje wroga. Tekturowe drony występują w kilku wariantach i mogą przenieść od 3 kg do 5 kg ładunku. UAV może transportować pakiet na odległość od 40 do nawet 120 km przez 1-3 godziny.

Jak mówi Osborne: - Solidny karton został nasączony woskiem, aby zapobiec zapadnięciu się kadłuba i spadaniu dronów w wilgotnych warunkach pogodowych.



Inżynier podkreśli również, że mimo barier językowych współpraca przebiegała bardzo dobrze. Dodał również, że ukraińscy żołnierze: - Byli w stanie z powodzeniem korzystać z naszego systemu bez żadnego naszego szkolenia, tylko z korzystali z instrukcji i filmów.

Ile sprzętu Rosja straciła w Ukrainie?

Według ukraińskich źródeł od początku wojny Rosja straciła 2160 taktycznych bezzałogowych statków powietrznych, ponad 165 000 żołnierzy, 305 samolotów wojskowych, 290 helikopterów, ponad 3500 czołgów, prawie 6900 opancerzonych wozów bojowych ponad 2500 systemów artyleryjskich, 270 systemy obrony powietrznej, 507 wyrzutni rakiet, ponad 5400 pojazdów wojskowych i cystern, 18 statków i łodzi.

Z kolei jak podaje The Guardian, powołując się na dane think-tanku International Institute of Strategic Studies, po pierwszych dziewięciu miesiącach Rosja straciła prawie 40 proc. swojej floty czołgów. W przypadku niektórych "kluczowych czołgów" odsetek ten wzrósł nawet do 50 proc., przez co Moskwa musi coraz głębiej sięgać po zapasowy i coraz starszy sprzęt zgromadzony w magazynach.

