Rosyjski żołnierz nominowany do Nagrody Darwina. Jest nagranie

Rosyjski żołnierz wskoczył do dziury z granatem

Chwilę później, ku wielkiemu zdziwieniu ukraińskiego operatora, rosyjski żołnierz nagle wyskoczył jak oparzony z górnej części okopu, przeczołgał się i wślizgnął do dziury, do której wcześniej wpadł granat. Wtedy nastąpił wybuch. Dalszy przebieg akcji można skomentować słowami: "rosyjski żołnierz stracił głowę".

Trudno powiedzieć, dlaczego Rosjanin postanowił wślizgnąć się do dziury, w której chwilę wcześniej wylądował granat. Ukraińcy uważają, że mógł usłyszeć drona i spadający granat, ale myślał, że wybuchnie on w części okopu, gdzie się znajdował, dlatego wskoczył do dziury, by ochronić się przed odłamkami.