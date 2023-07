Rosyjskie superpotężne czołgi T-14 Armata w Ukrainie

Rosyjski superczołg T-14 Armata to wielki złom

— Armata na SpecOperacje nie pojedzie. Mówiąc uczciwie, to czołg niedopracowany, z kilkoma istotnymi błędami w konstrukcji, silnikiem o niewystarczającej mocy. Miałem z nim do czynienia na próbach. Bez szczegółów, ale powiem tak, albo z 10 lat nad nim posiedzimy żeby zrobić czołg nie zabawkę, albo zaczniemy robić od nowa, korzystając z T-14 i ludzi którzy go robili — przyznaje jeden z rosyjskich żołnierzy na Telegramie.

T-14 Armata to bardzo duży i ciężki czołg. Waży 48 ton i napędzany jest przez silnik ChTZ 12H360 (A-85-3A), który pozwala mu rozpędzić się do 90 km/h i pokonać nawet 500 kilometrów. Niestety, ta jednostka jest za słaba na tak ogromną maszynę. Czołg z trudem pokonuje większe przeszkody i ciężko się nim manewruje, chociaż na filmach wygląda to inaczej. To sprawia, że może stać się łatwym celem dla dronów kamikadze czy pocisków wystrzelonych z ręcznych wyrzutni.