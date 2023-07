Atak jednak nie zaowocował stratami po stronie ukraińskiej i żołnierze w kolejnych dniach przeszli do ofensywy. Teraz Siły Zbrojne Ukrainy kontrolują już spory obszar pomiędzy Mostem Antonowskim a Oleszkami, a nawet można śmiało rzec, że są to już przedmieścia miasta. Każdego dnia dochodzi tam do starć, w których porażkę odnoszą tylko Rosjanie.

Reklama