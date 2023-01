Rowerzyści jak piloci wojskowi? Nadchodzi przełom w kaskach rowerowych 

Wyświetlacze przezierne prezentujące informacje na specjalnej szybie bez zasłaniania widoku zadebiutowały jako rozwiązanie militarne do prezentacji danych w samolotach bojowych, ale z czasem zaczęły zyskiwać popularność także w motoryzacji. I trudno się temu dziwić, bo możliwość jednoczesnego obserwowania sytuacji na drodze oraz wyświetlanych w wygodnym miejscu informacji na temat aktualnej prędkości, natężenia ruchu, ograniczeń prędkości czy wskazówek nawigacyjnych jest niezwykle wygodna.

Poczuj się jak pilot myśliwca. Wyświetlacz HUD w kasku

Motocykliści i rowerzyści byli jednak dotąd niejako naturalnie poszkodowani, przecież jednoślady najczęściej nie mają szyby, na której można wyświetlić dane, ale powoli się to zmienia. Jakiś czas temu zobaczyliśmy pokaz technologii, która wykorzystuje w roli wyświetlaczy HUD szybki do kasku motocyklowego, a teraz w serwisie finansowania społecznościowego Kickstarter ruszyła kampania SoulRS, czyli panelu tego typu montowanego do dowolnego kasku rowerowego (lub otwartego motocyklowego).

Całość składa się ze specjalnej podstawy montowanej do przedniej części kasku oraz modułu HUD doczepianego z jej prawej strony, który możemy zamykać i otwierać w razie potrzeby. Gdy chcemy skorzystać z wyświetlacza, po prostu opuszczamy ekran HUD, a ten zaczyna wyświetlać dane z podłączonego przez Bluetooth smartfona z systemami iOS lub Android. Jak przekonują autorzy pomysłu, informacje wyświetlane są w taki sposób, żeby kierowcy nie muszą przenosić uwagi między wyświetlaczem a drogą przed nimi.

Jako że mamy tu do czynienia z małym panelem, wyświetlanych jest tylko 5 opcji, tj. data/godzina, połączenia przychodzące, odebrane wiadomości, aktualna prędkość (zmierzona przez GPS telefonu) oraz wskazówki nawigacyjne na żywo. I to właśnie te ostatnie najpewniej szczególnie zainteresują rowerzystów, bo nie będą musieli dłużej polegać w tym zakresie na komunikatach głosowych ze smartfona.



Moduł HUD jest wodoodporny, waży 90 g i jest w stanie działać przez cały dzień na jednym ładowaniu baterii. Jeżeli jednak chcemy być pionierami rowerowych technologii, to musimy przygotować się na solidny wydatek - w ramach wsparcia kampanii możemy otrzymać swój egzemplarz za 199 USD, ale cena rynkowa SoulRS została ustalona na 320 USD.