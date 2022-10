Spis treści: 01 Samsung Galaxy Watch5 - dane techniczne

02 Z zegarkiem Samsung Galaxy Watch5 łatwiej dbać o zdrowie

03 Galaxy Watch5 to dobry towarzysz w treningach

04 Płacę zbliżeniowo, godzina ciągle się wyświetla, czyli funkcje smartwatcha Galaxy Watch5

05 Czy Galaxy Watch5 ma dobrą baterię?

06 Galaxy Watch5 wygląda naprawdę dobrze

07 Ile kosztuje Samsung Galaxy Watch5?

08 Samsung Galaxy Watch5 i 5 Pro - promocja cashback

Samsung Galaxy Watch5 - dane techniczne

Zdjęcie Wyświetlacz AMOLED jest czytelny nawet w ostrym słońcu / Ilona Dobijańska / INTERIA.PL

Samsung Galaxy Watch5 ma 1,5 GB RAM-u i 16 GB pamięci wbudowanej. W zegarku znajdziemy procesor Samsung Exynos W920. Ma on oczywiście dotykowy, kolorowy wyświetlacz AMOLED. W zegarku zastosowano szafirowe szkło, które ma przełożenie na większą wytrzymałość wyświetlacza. Muszę przyznać, że nie robiłam odważniejszych testów tego, czy na pewno się nie porysuje, jednak przez cały czas używania nie zauważyłam żadnych uszkodzeń.

Galaxy Watch5 jest też pyłoszczelny i wodoodporny - zdarzyło mi się korzystać z niego na deszczu i choć nie topiłam go w szklance czy Odrze, sprawdzian uznaję za zaliczony. Koperta spełnia także wojskową normę MIL-STD-810H. Działa z systemem Wear OS 3.5 z nakładką One UI Watch 4.5. Trzeba przyznać, że Watch5 jest lekki - waży jedynie 28,7 g.

Reklama

Zegarek możemy kupić w wersji z kopertą 44 mm lub 40 mm. Urządzenie ma też swoją wersję Pro, która ma już 45 mm. Do moich rąk trafiła natomiast najmniejsza opcja podstawowej "piątki".

Z zegarkiem Samsung Galaxy Watch5 łatwiej dbać o zdrowie

Zdjęcie Menu aplikacji / Ilona Dobijańska / INTERIA.PL

Galaxy Watchem5 zmierzymy EKG, tętno, ciśnienie i saturację krwi. W aplikacji zanalizujemy szczegółowe dane nt. naszego zdrowia, w tym skład naszego ciała, dzięki technologii impedancji bioelektrycznej. Z zegarkiem skontrolujemy także nasz sen i wykryjemy chrapanie.

Galaxy Watch5 to dobry towarzysz w treningach

Zegarek automatycznie wykrywa naszą aktywność. Jeśli zatem mamy go na nadgarstku i zapomnimy uruchomić trening, to nic straconego. Możemy go też oczywiście włączyć, wybierając z menu ogromu aktywności fizycznych. Wymienianie wszystkich nie ma sensu, warto jednak wiedzieć, że z zegarkiem możemy chodzić, biegać, tańczyć balet, robić brzuszki, kręcić hula-hopem, boksować, grać w golfa, hokej czy futbol amerykański i wiele, wiele innych.

Płacę zbliżeniowo, godzina ciągle się wyświetla, czyli funkcje smartwatcha Galaxy Watch5

Zdjęcie / Ilona Dobijańska / INTERIA.PL

W zegarku mamy również opcję włączenia funkcji Always-On Display, jednak trzeba mieć na uwadze, że wpływa ona dość mocno na baterię. Samsungiem Galaxy Watch5 zapłacimy zbliżeniowo za pomocą Google Pay, co jest bardzo wygodne. Połączymy się oczywiście także z WiFi oraz Bluetoothem. Zegarek ma też GPS. Urządzenie działa płynnie, nawigacja jest intuicyjna - jeśli nie jesteśmy przekonani do dotykowego pierścienia, możemy używać gestów lub przycisków z boku zegarka.

Czy Galaxy Watch5 ma dobrą baterię?

Skoro wspomniałam o baterii, warto poświęcić jej chwilę. Akumulator ma pojemność 284 mAh. Nie ma co się oszukiwać, że będziemy nosić zegarek na nadgarstku bez konieczności ładowania przez tydzień czy nawet dwa. Jest to możliwe raczej przez dwa dni. Czy to dużo? No nie, ale to nie oznacza, że bateria jest zła - jest po prostu standardowa, jeśli chodzi o smartwatche. Trzeba pamiętać o tym, że nie możemy wyjechać w dłuższą (prawdopodobnie nawet nie w krótszą) podróż bez ładowarki i jest to niedogodność. W przypadku korzystania z większości opcji i z włączoną funkcją Always-On Display, uzyskamy z kolei raczej dzień funkcjonowania zegarka. Co jednak jest plusem, to szybkie ładowanie urządzenia - według Samsunga naładujemy go do 45 procent w ciągu około 30 minut, co mogę potwierdzić po testach.

Galaxy Watch5 wygląda naprawdę dobrze

Zdjęcie Samsung Galaxy Watch5 ze srebrną kopertą i lawendowym paskiem / Ilona Dobijańska / INTERIA.PL

Zegarek Galaxy Watch5 możemy kupić w pięciu wariantach kolorystycznych koperty: niebieskim, srebrnym, różowym złocie, srebrno-białym i szarym. Do testów otrzymałam model ze srebrną kopertą i lawendowym paskiem, które jak najbardziej do siebie pasują. Co do wykonania paska czy wygody w noszeniu nie mam zastrzeżeń. Warto wspomnieć, że jest on wymienny.

Zegarek jest ładny, zgrabny i dobrze prezentuje się na nadgarstku.

Do personalizacji, poza paskami, przydadzą się oczywiście tarcze. Jest z czego wybierać - w galerii znajdziemy analogowe, cyfrowe, nowoczesne czy raczej klasyczne, bardziej szalone i mniej, każdy odnajdzie coś dla siebie. Moim zastrzeżeniem jest to, że część z nich może być nieczytelna, ale tych, rzecz jasna, nie trzeba używać.

Ile kosztuje Samsung Galaxy Watch5?

Galaxy Watch5 (40 mm) kupimy w podstawowej wersji za 1349 zł. Opcję z LTE możemy dostać za 1549 zł. W przypadku koperty 44 mm, za zegarek damy 1499 zł lub 1699, jeśli chcemy używać sieci komórkowej. To, patrząc na możliwości zegarka, jest raczej uczciwa cena, której należało się spodziewać. Czy to sporo, czy nie, pozostawiam indywidualnej ocenie.

Samsung Galaxy Watch5 i 5 Pro - promocja cashback

Jeśli zastanawiacie się nad kupnem tego zegarka, do 16 października możecie skorzystać z promocji. Nabywając sprzęt u partnera handlowego marki, a następnie wypełniając formularz rejestracyjny na stronie, możemy otrzymać zwrot do 400 zł na nasze konto. Trzeba jednak pamiętać o tym, że musimy posiadać dowód zakupu i żeby zerknąć w regulamin.