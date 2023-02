Spis treści: 01 S23 Ultra vs. iPhone 14 Pro Max. Jeden ma nieco większy wyświetlacz

02 S23 Ultra vs. iPhone 14 Pro Max. Procesor

03 S23 Ultra vs. iPhone 14 Pro Max. Jakie aparaty mają te smartfony?

04 S23 Ultra vs. iPhone 14 Pro Max. Który ma lepszą baterię?

05 S23 Ultra vs. iPhone 14 Pro Max. Wygląd

06 S23 Ultra vs. iPhone 14 Pro Max. Wybrane pozostałe aspekty

07 S23 Ultra vs. iPhone 14 Pro Max. Apple, wstydź się tej ceny

S23 Ultra vs. iPhone 14 Pro Max. Jeden ma nieco większy wyświetlacz

Samsung Galaxy S23 Ultra ma wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,8 cala. Ma on dynamiczne odświeżanie ekranu do 120 Hz. iPhone 14 Pro Max ma natomiast nieco mniejszy ekran, bo o przekątnej 6,7 cala. Jego wyświetlacz to OLED Super Retina XDR z adaptacyjną częstotliwością odświeżania do 120 Hz.

S23 Ultra vs. iPhone 14 Pro Max. Procesor

Samsung S23 Ultra został wyposażony w procesor Snapdragon 8 Gen 2 dla Galaxy. iPhone 14 Pro Max ma natomiast czip A16 Bionic.

S23 Ultra vs. iPhone 14 Pro Max. Jakie aparaty mają te smartfony?

W iPhonie 14 Pro Max znajdziemy aparat główny 48 MP z przesłoną f/1,78, 12 MP ultraszerokokątny z przesłoną f/2,2 oraz 12 MP teleobiektyw z przesłoną f/2,8.

Samsung Galaxy S23 Ultra ma 200 MP aparat główny z przesłoną f/1,7. Poza tym ma także 12 MP obiektyw ultraszerokokątny i dwa 10 MP teleobiektywy.

Nie od dziś jednak wiemy, że dobre fotografie to nie tylko liczby — liczy się również wiele innych aspektów, które wpływają na ostateczny wygląd zdjęcia. Oba telefony oferują technologie, które powinny nam zapewnić doskonałe foty. W smartfonie Apple jest to między innymi Photonic Engine. Samsung w tym roku mocno postawił na zdjęcia nocą. Tym telefonem zrobimy piękne ujęcia nocnego nieba, ale zrobimy też superportrety i selfie nocą. iPhonem 14 Pro Max nakręcimy wideo w jakości 4K, Samsungiem natomiast w 8K.

S23 Ultra vs. iPhone 14 Pro Max. Który ma lepszą baterię?

Jak zatem ma się bateria w obydwu telefonach? Samsung Galaxy S23 Ultra posiada baterię o pojemności 5000 mAh. Powinna nam ona zapewnić do 26 godzin odtwarzania wideo i do 99 godzin słuchania muzyki. iPhone 14 Pro ma baterię o pojemności 4323 mAh, umożliwiającą nam do 29 godzin odtwarzania wideo, ale do 95 godzin odtwarzania dźwięku.

S23 Ultra vs. iPhone 14 Pro Max. Wygląd

Najbardziej zauważalna jest różnica w wyglądzie telefonów. Samsung S23 Ultra ma bardziej "ostre" krawędzie, iPhone 14 Pro Max jest podobny do pozostałych telefonów z serii S23. Jak też wspomniałam, iPhone jest minimalnie mniejszy. W iPhonie mamy także wyraźnie zaznaczoną wyspę aparatów, podczas gdy w Samsungu zdecydowano się z niej zrezygnować. iPhone ma jednak dość sporą zaletę, która jest jednocześnie wadą — w telefonie pozostał notch, którego przerobiono na dynamiczną wyspę, jaka daje nowe sposoby na interakcję z telefonem. W Samsungu na ekranie widzimy jedynie mały aparat przedni.

Poza tym istotne są również kolory — Samsung Galaxy S23 Ultra dostaniemy w czterech wersjach kolorystycznych: zielonej, czarnej, kremowej oraz lawendowej. iPhone 14 Pro Max również występuje w czterech kolorach: głębokiej purpurze, czerni, bieli oraz złocie.

S23 Ultra vs. iPhone 14 Pro Max. Wybrane pozostałe aspekty

iPhone 14 Pro Max waży 240 g. Samsung Galaxy S23 Ultra jest natomiast lżejszy — waży 228 g. Zarówno iPhone 14 Pro, jak i Samsung Galaxy S23 Ultra jest wodoszczelny i pyłoszczelny zgodnie z normą IP68.

Oba telefony mają łączność 5G, Wi-Fi (w przypadku S23 Ultra to Wi-FI 6E), Bluetooth, NFC oraz Dual SIM.

S23 Ultra vs. iPhone 14 Pro Max. Apple, wstydź się tej ceny

Samsunga S23 Ultra w wersji podstawowej, tzn. z 8 GB RAM-u oraz 256 GB pamięci wewnętrznej dostaniemy za 6799 zł. Opcję z 12 GB RAM-u oraz 512 GB pamięci wewnętrznej kupimy za 7499 zł, natomiast 12 GB RAM-u i 1 TB pamięci kosztuje 8699 zł.

Jak sprawa wygląda u Apple?

iPhone’a 14 Pro Max w wersji podstawowej dostaniemy już z 128 GB. Jego cena to 7199 zł. Wersję z 256 GB pamięci kupimy za 7899 zł, a z 512 GB za 9199 zł. iPhone 14 Pro Max z 1 TB pozamiatał — telefon kosztuje 10499 zł.

Warto w tym miejscu zauważyć, że jest to o 1800 zł więcej niż najbardziej wypasiona wersja Samsunga S23 Ultra.

