Oppo zaprezentowało światu dwa nowe smartfony z serii Find X8. Jest to tańszy flagowiec oraz droższy z dopiskiem Pro w nazwie. Zobaczmy, co oferują nowe telefony.

Ceny i specyfikacja Oppo Find X8 i X8 Pro

Zacznijmy od cen, choć na razie znamy tylko kwoty w Chinach. Oppo Find X8 będzie dostępny od 4199 juanów (ok. 2370 zł). Natomiast model Pro od 5299 juanów (ok. 2990 zł). Ceny w Europie nie są na razie znane i poznamy je dopiero bliżej rynkowego debiutu. Oczywiście będą wyższe względem kwot z Państwa Środka.

Oppo Find X8 i X8 Pro mają aparaty fotograficzne z systemem Hasselblad Master Camera. Główny sensor to 50-megapikselowy Sony LYT-700. Obiektyw ultraszerokokątny współpracuje z czujnikiem ISOCELL JN5 50 MP, a teleobiektyw z IMX882. W modelu Pro jest drugi obiektyw peryskopowy, który obsługuje 6-krotny zoom.

Zdjęcie Oppo Find X8 Pro ma aparat fotograficzny o wielu możliwościach. / Oppo

Oppo w serii Find X8 umieścił najnowszy procesor MediaTeka dla flagowców, czyli potężny czip Dimensity 9400. Ekrany to wysokiej klasy panele OLED-owe o jasności 1600 nitów, która lokalnie może sięgać nawet 4500 nitów. Wykonano je w technologii LTPO, co zapewnia zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz.

Zdjęcie Seria Oppo Find X8 ma procesory MediaTek Dimensity 9400. / Oppo

Energię dostarcza bateria o pojemności 5630 mAh lub 5910 mAh (w wersji Pro), która wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 80 W. Jest też obsługa ładowania bezprzewodowego o mocy 50 W. Oba telefony mają obudowy zgodne z normą ochronną IP69 i pracują pod kontrolą Androida 15 z nakładką ColorOS 15.

Smartfony Oppo Find X8 kupimy w Polsce

Świetną informacją, którą potwierdził sam producent, jest globalna dostępność serii Oppo Find X8. Telefony kupimy także w Polsce. Marka w naszym kraju jest obecna od stycznia 2019 r., ale jej ostatnie flagowce z serii Find X nie trafiły do oferty nad Wisłą. Wraz z nowymi modelami ulegnie to zmianie.

Zdjęcie Smartfon Oppo Find X8 Pro. / Oppo

Warto dodać, że seria Oppo Find X8 ma docelowo obejmować trzy smartfony. Ostatnim z nich jest "najlepszy" model z dopiskiem Ultra. Jego premiera ma odbyć się w pierwszym kwartale 2025 r. i wiemy, że otrzyma on aparat fotograficzny o jeszcze większych możliwościach w porównaniu do Oppo Find X8 Pro.

