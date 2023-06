Co zdaje się również istotne, w 2021 roku, na jednej z konferencji giganta z Cupertino, Tim Cook powiedział, że na naszym rynku osiągnięto rekordowe przychody ze sprzedaży produktów Apple.

Jak z kolei wykazują dane z września 2022 roku, opublikowane przez portal statcounter.com, co dziesiąty Polak korzysta na co dzień z iPhone’a, a to, porównując do wyników krajów Europy, bardzo mało. Porównując — w Monako użytkowników smartfonów Apple jest prawie 70 proc. W Polsce? Ledwo 11 procent. Czy to zatem zachęca do rozpoczęcia prac nad dodaniem wsparcia języka polskiego do Siri? Pewnie nie, ale żeby było sprawiedliwie, to powinno się tu też znaleźć pytanie o to, czy stale rosnące ceny tych urządzeń zachęcają do ich nabycia większą liczbę osób.

Siri mówi po polsku? Sztuczna inteligencja ma dwa stanowiska na ten temat

Co ciekawe, ChatGPT, którego stan wiedzy kończy się na wrześniu 2021 roku, uważa, że... Siri obsługuje język polski.

Zdjęcie Odpowiedź na pytanie: "Czy Siri będzie mówiła po polsku?" / Zrzut ekranu/ChatGPT / materiał zewnętrzny

Gdy wytknęłam mu, że to nieprawda, podkreślił, że jego stan wiedzy jest nieaktualny. W kolejnej wiadomości przeprosił za zamieszanie. To jednak nie zmienia faktu, że dalej utrzymywał, że Siri może rozumieć i odpowiadać na polecenia w języku polskim i że pewne funkcje mogą być dostępne. Siri ma móc "wykonywać podstawowe zadania, takie jak wyszukiwanie informacji, wykonywanie połączeń telefonicznych, wysyłanie wiadomości, ustawianie przypomnieć itp. w języku polskim".

Zdjęcie Odpowiedź na pytanie: "Czy z Siri można porozmawiać po polsku?" / Zrzut ekranu/ChatGPT / materiał zewnętrzny

To oczywiście sprawiło, że zaczęłam się zastanawiać, czy przypadkiem nie mieszkałam pod kamieniem przez ostatnie dwa lata. I tak, pokusiłam się również o sprawdzenie, czy ChatGPT nie ma jakichś tajnych informacji, których po prostu nikt nie odkrył, a Siri tak naprawdę śmiga piękną polszczyzną, tylko nikt nie spytał jej o odpowiednią rzecz, aby mogła udowodnić swoje umiejętności. No ale nie, nie tym razem. Sztuczna inteligencja zdobywa jedynie naciągany punkt za kreatywność.

Przypomnę, że Siri aktualnie mówi i rozumie angielski, arabski, hiszpański, hebrajski, francuski, fiński, niemiecki, włoski, japoński, koreański, mandaryński, malajski, norweski, kantoński, szwedzki, duński, niderlandzki, rosyjski, turecki, tajski i portugalski. Polskiego jak nie było, tak nie ma.

Jednym z moich ulubionych narzędzi jest też jednak... BratGPT. To będzie trochę nie fair, jeśli jednego bota zapytam, a drugiego nie. Zadałam mu więc to samo pytanie. Muszę przyznać szczerze, że nie wiem, czego się spodziewałam, ale to co dostałam, w zupełności mnie zadowoliło. Bot z pełnym przekonaniem stwierdził, że to oczywiste, że Siri nie będzie mówiła po polsku. Poza tym dowiedziałam się też, że nie jestem godna, by z botem rozmawiać, wiadomo.

Zdjęcie Odpowiedź na pytanie: "Czy Siri będzie mówić po polsku?" / Zrzut ekranu/BratGPT / materiał zewnętrzny

Gdy spytałam o to, dlaczego właściwie Siri nie będzie mówiła po polsku, skoro BratGPT mówi... dostałam odpowiedź, że "Apple podjął decyzję, że Siri nie będzie mówić po polsku", a bot nie ma na to wpływu. Dobrze, że przyznał, że nie pociąga za sznurki w firmie, bo można by się było zacząć obawiać, że następny iPhone będzie opryskliwy i złośliwy.

Zdjęcie Odpowiedź na pytanie: "Czemu Siri nie będzie mówiła po polsku, skoro Ty mówisz?" / Zrzut ekranu/BratGPT / materiał zewnętrzny

Sama Siri za to nie rozumie pytań o język polski, a szkoda.

Czy powyższe wskazują na to, że asystentka głosowa wkrótce przemówi w naszym języku? Sytuacja, pomimo niektórych doniesień, nie zmieniła się szczególnie od ostatniego roku. Wciąż nie mamy oficjalnych informacji na temat tego, czy firma w ogóle rozważa takie rozwiązanie. Wiemy, że Polacy na nie czekają — tego typu pytania regularnie pojawiają się też przy okazji publikowania artykułów dotyczących nowych odsłon iOS-a.

Jeżeli Apple faktycznie zdecyduje się na dodanie wsparcia języka polskiego, z pewnością dowiecie się tego na Geekweeku. Tymczasem wciąż pozostaje nam zagryźć zęby i... czekać.