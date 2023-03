W laboratoriach MIT powstał zestaw słuchawkowy, który łączy percepcję bezprzewodową i wizję komputerową, by automatycznie lokalizować ukryte przedmioty. W ten sposób powstał sprzęt do tzw. rozszerzonej rzeczywistości rentgenowskiej. Niestety, jest jeden haczyk... otóż schowane rzeczy muszą być oznaczone znacznikami RFID.

Niezwykłe zestawy słuchawkowe

Opracowane słuchawki nazywają się X-AR - ich testy przeprowadzane są w specjalnym środowisku, w którym lokalizowane są ukryte przedmioty. Sprzęt może odnaleźć poszczególne rzeczy z dokładnością do 9,8 cm. W trakcie testów okazało się, że słuchawki wskazują właściwy przedmiot z dokładnością 96 proc.

Jak powiedział prof. Fadel Adib, dyrektor Signal Kinetics w Media Lab: - Naszym celem w tym projekcie było zbudowanie systemu rozszerzonej rzeczywistości, który pozwala zobaczyć rzeczy, które są niewidzialne - rzeczy, które są w pudełkach lub za rogami. Sprzęt może poprowadzić cię w ich kierunku i naprawdę pozwolić zobaczyć świat fizyczny w sposób, który wcześniej nie był możliwy.

Inżynierowie wyposażyli istniejący już zestaw słuchawkowy w specjalną antenę, dzięki, czemu sprzęt ten był w stanie "komunikować się" z przedmiotami oznaczonymi znacznikami RFID.

- Jednym z dużych wyzwań było zaprojektowanie anteny, która pasowałaby do zestawu słuchawkowego bez zasłaniania żadnej z kamer ani nieutrudniania jej działania. Ma to duże znaczenie, ponieważ musimy użyć wszystkich specyfikacji na wizjerze - powiedziała dr Aline Eid z University of Michigan. Inżynierowie, wykorzystując radar z syntetyczną aperturą (SAR), skupili się na wykorzystaniu anteny do lokalizacji przedmiotów, które posiadały znaczniki RFID.

Według badaczy SAR pozwala X-AR bazować na danych wizualnych pochodzących z samośledzenia słuchawek. Dzięki temu budowana jest mapa środowiska, która z kolei pozwala na określenie lokalizacji elementów w przestrzeni.

- Chociaż stanowiło to wyzwanie podczas projektowania systemu, w naszych eksperymentach stwierdziliśmy, że działa on dobrze z naturalnym ruchem człowieka. Ponieważ ludzie dużo się przemieszczają, pozwala nam to wykonywać pomiary z wielu różnych lokalizacji i dokładnie lokalizować przedmiot — powiedziała współautorka Laura Dodds z MIT.

Jak podają inżynierowie, słuchawki posiadają menu, z którego potencjalny użytkownik może wybrać obiekt z bazy danych. Po wykryciu obiektu przez zestaw słuchawkowy jest on "otoczony przezroczystą kulą". Ma to na celu wyszczególnienie elementu w przestrzeni.

- Wyabstrahowaliśmy wszystkie aspekty techniczne, abyśmy mogli zapewnić płynne, jasne wrażenia dla użytkownika, co byłoby szczególnie ważne, gdyby ktoś umieścił to w środowisku magazynowym lub inteligentnym domu - dodała Maisy Lam z MIT.