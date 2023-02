Spis treści: 01 "The Last of Us" i "Rent" w marcu na HBO Max. Co jeszcze zobaczymy?

02 HBO Max na marzec 2023. Lista premier do 11 marca

"The Last of Us" i "Rent" w marcu na HBO Max. Co jeszcze zobaczymy?

W marcu czeka nas kolejne starcie z apokalipsą zombie — wraz z Ellie i Joelem w "The Last of Us" będziemy szukać Świetlików, a scenarzyści najpewniej znowu spróbują wyrwać nam serca.

Marzec to także dobry miesiąc dla fanów musicali, na platformę trafi bowiem słynny "Rent". Jeżeli w duszy gra nam za to uwielbienie do horrorów (zwłaszcza tych leciwych), to ucieszy nas "The Grudge: Klątwa", którą będziemy mogli obejrzeć już 3 marca.

Kinomaniacy mogą zacierać ręce w oczekiwaniu na długie godziny marcowych seansów. Fani seriali powinni zaznaczyć w kalendarzu 6 i 7 marca, ale nie tylko w tych dniach pojawią się nowe odcinki ulubionych produkcji.

YOLO II, odc. 7. 1 marca 2023

1 marca 2023 Kierpce. 1 marca 2023

1 marca 2023 Castells. 1 marca 2023

1 marca 2023 O gustach i kolorach. 1 marca 2023

1 marca 2023 Płyta. 1 marca 2023

1 marca 2023 Rent. 2 marca 2023

2 marca 2023 Marlon Wayans: bóg mnie kocha. 2 marca 2023

2 marca 2023 Na planie XX, odc. 9. 3 marca 2023

3 marca 2023 FBoy Island Hiszpania, odc. 1-10. 3 marca 2023

3 marca 2023 Leopard z Ankary. 3 marca 2023

3 marca 2023 Martwe zło. 3 marca 2023

3 marca 2023 The Grudge: Klątwa. 3 marca 2023

3 marca 2023 Pietruszka. 3 marca 2023

3 marca 2023 Dick Long nie żyje. 3 marca 2023

3 marca 2023 Coś prawdziwego. 3 marca 2023

3 marca 2023 Domówka. 3 marca 2023

3 marca 2023 Jade Armor, odc. 1-11. 4 marca 2023

4 marca 2023 Teoria Gry z Bomanim Jonesem II, odc. 6. 4 marca 2023

4 marca 2023 Na fali. 4 marca 2023

4 marca 2023 The Last of Us, odc. 8. 6 marca 2023

6 marca 2023 Przegląd tygodnia: wieczór z Johnem Oliverem, odc. 3. 6 marca 2023

6 marca 2023 Agnes Joy. 6 marca 2023

6 marca 2023 Letni mróz. 6 marca 2023

6 marca 2023 400 batów. 6 marca 2023

6 marca 2023 Ostatnie metro. 6 marca 2023

6 marca 2023 Skradzione pocałunki. 6 marca 2023

6 marca 2023 Snowfall VI, odc. 3. 7 marca 2023

7 marca 2023 Winchesterowie, odc. 12. 7 marca 2023

7 marca 2023 Młody Sheldon VI, odc. 15. 7 marca 2023

7 marca 2023 Perry Mason II, odc. 1. 7 marca 2023

7 marca 2023 Zmokłe psy, odc. 1. 7 marca 2023

Kung Fu III, odc. 12. 7 marca 2023

7 marca 2023 YOLO: Silver destiny: This is Literally the Finale. 8 marca 2023

8 marca 2023 Twardo, miękko. 8 marca 2023

8 marca 2023 Robin Roberts Presents: Mahalia. 9 marca 2023

9 marca 2023 Na planie XX, odc. 10. 10 marca 2023

10 marca 2023 Ad Astra: Ku gwiazdom. 10 marca 2023

10 marca 2023 Poppie Nongena. 10 marca 2023

10 marca 2023 Wzgórza ryczących lwic. 10 marca 2023

10 marca 2023 Moley, odc. 14-26. 11 marca 2023

11 marca 2023 Teoria gry z Bomianim jonesem II, odc. 7. 11 marca 2023