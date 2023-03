Australijska myśl wojskowa. Nietypowy "pionowy" dron i zestaw zmieniający zwykłe bomby w pociski kierowane

Razem ze STRIX producent zaprezentował też swój nowy system o nazwie Razer, zaprojektowany do zmiany pocisków niekierowanych w inteligentną amunicję precyzyjną. Brzmi znajomo?



Zdecydowanie, bo mowa o rozwiązaniu podobnym do amerykańskiego JDAM (Joint Direct Attack Munition), o którym zrobiło się ostatnio głośno w kontekście możliwego przekazania Ukrainie. Zresztą to właśnie ten konflikt uświadomić miał Australijskiemu Instytutowi Polityki Strategicznej, że współczesne wojny zużywają amunicję w zaskakującym tempie i o zwycięstwie może zdecydować to, czyje linie zaopatrzenia będą w stanie najsprawniej je dostarczać.

A że precyzyjne pociski kierowane są bardzo drogie, to do gry coraz śmielej wkraczają "zestawy do upgrade’u" mocowane na amunicji (zestaw skrzydeł, jednostka ogonowa z powierzchniami sterowymi, system naprowadzania GPS/INS oraz system nawigacji), lokalnie produkowane (co dla miejsca tak odizolowanego od reszty świata jak Australia jest kluczowe) i relatywnie niedrogie. Razer kosztować ma ok. 20 tys. USD, podczas gdy nowoczesne pociski kierowane potrafią kosztować setki tysięcy i umożliwić przekształcenie niekierowanej amunicji o masie 40-50 kg w precyzyjną odpalaną z powietrza.

RAZER może zaspokoić pilne lokalne i zagraniczne zapotrzebowanie na niedrogie suwerenne rozwiązania w zakresie amunicji, które można rozmieścić z powietrza czytamy w komunikacie prasowym BAE Australia.