Widoczny na nagraniu wrak został rozpoznany jako radar artyleryjski ARK-1M "Ryś". Według doniesień ukraińskich żołnierzy po rozpoznaniu terenu został trafiony amerykańskim pociskiem artyleryjskim M982 Excalibur.

Do tej pory zanotowano parę przypadków użycia "Rysia" podczas inwazji na Ukrainę. Pierwsze zniszczenie na pewno zwiększa wartość zdobyczy. Pokazuje jednak, że Rosjanie stają się naprawdę zdesperowani podczas wojny. Podstawowo bowiem ARK-1M "Ryś" nie powinien nawet trafić na front.

Zdjęcie ARK-1M "Ryś" był wykorzystywany w czasie wojny w Donbasie przez wojska ukraińskie / Wikipedia

ARK-1M "Ryś". Staroć mająca wykrywać wrogą artylerię

ARK-1M "Ryś" to sowiecka konstrukcja radaru rozpoznania artyleryjskiego, przeznaczona do wykrywania i śledzenia toru lotu pocisków artyleryjskich oraz rakiet. Umożliwia odnajdywanie wrogiej artylerii i systemów rakietowych. ARK-1M to modyfikacja starszych wozów serii ARK-1, wprowadzona w 1986 roku, ulepszona w autonomiczne zasilacze oraz nowy system łączności do przekazywania danych sojuszniczej artylerii.

Zdjęcie ARK-1M "Ryś" został zbudowany na bazie transportera opancerzonego MT-LBu / Wikipedia

Na główne wyposażenie wozu ARK-1M "Ryś" składa się duża antena paraboliczna i promiennik. Pozwala on na wykrywanie stanowisk artylerii lufowej w odległości do 9 km, moździerzy -12, systemów rakietowych - 16. Średnio od wystrzelenia wrogiego pocisku systemy ARK-1M "Ryś" potrzebują 30 sekund na znalezienie stanowisk artylerii.

Zdjęcie ARK-1M „Ryś” może też monitorować wyniki ostrzału. Eksplozje pocisków artyleryjskich rejestruje w odległości 11 km, pocisków MLRS - do 20 km / @SalmelaJS / Twitter

"Ryś" w wersji ARK-1M miał być ulepszeniem, wyniesionym z interwencji w Afganistanie gdzie użyto podstawowej wersji ARK-1. Niemniej nie naprawiono wielu problemów technicznych konstrukcji. Radar wozów ARK-1M "Ryś" nie jest dokładny, a jego elektronika potrafi często zawodzić. Szybko trafił do jednostek szkoleniowych, a w ostatnich latach rosyjska armia postanowiła wycofać go całkowicie ze służby.

Zdjęcie ARK-1M „Ryś” został szybko wyparty w rosyjskiej armii przez nowsze radary artyleryjskie m.in. wóz Zoopark-1M / @ChuckPfarrer / Twitter

Jak widać, sytuacja Rosjan w Ukrainie jest już tak dramatyczna, że postanowili znów sięgnąć po "Rysie". Tym samym Ukraińcy złapali do kolekcji kolejny rzadki pojazd.