NASA wybrała 16 osób do udziału w niezależnym zespole badawczym dotyczącym niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UAP). Wśród ekspertów, pojawi się Scott Kelly, astronauta, który jest popularyzatorem wiedzy o kosmosie.

Śledztwo ma rozpocząć się już 24 października i potrwa 9 miesięcy. Zadaniem ekspertów z różnych dziedzin nauki będzie wyjaśnienie istoty manifestacji UFO/UAP. Jakiś czas temu, Pentagon ujawnił kilka nagrań w roli głównej z UFO. Niestety, dotychczas nie udało się wyjaśnić, z czym tak naprawdę mamy do czynienia.

Technologia obcych, drony z Chin czy fenomen natury?

Wszystkie nagrania i pozyskane informacje były analizowane przez ekspertów od lotnictwa. Większość z nich jest zdania, że jeśli są to obiekty latające, to mamy tu do czynienia z czymś, co obecnie i jeszcze przez wiele dekad, a może nawet stuleci, nieosiągalnym technologicznie dla ludzkości. W kwestii poruszania się tych obiektów, naukowcy mówią nawet o "łamaniu praw fizyki".

— Odkrywanie nieznanego w kosmosie i atmosferze jest podstawą tego, czym zajmujemy się w NASA — powiedział Thomas Zurbuchen, zastępca administratora Dyrekcji Misji Naukowych w NASA. — Zrozumienie posiadanych przez nas danych dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych ma kluczowe znaczenie dla wyciągania naukowych wniosków na temat tego, co dzieje się na naszym niebie. Dane są językiem naukowców i sprawiają, że niewytłumaczalne, staje się wyjaśnialne — dodał Zurbuchen.

Astronauta Scott Kelly w zespole badawczym nad UFO

NASA zdecydowała się powołać zespół badawczy zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, jak i bezpieczeństwa lotniczego, a badanie wpisuje się w jeden z celów NASA, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa samolotów.

Najciekawszą informacją jest fakt, że w zespole pojawił się Scott Kelly, słynny kanadyjski astronauta, który w trakcie swojej kariery spędził wiele lat na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Scott był także byłym pilotem testowym, pilotem myśliwca i emerytowanym kapitanem marynarki wojennej USA. Dowodził Międzynarodowymi Ekspedycjami na Stację Kosmiczną 26, 45 i 46.

Był także pilotem promu kosmicznego Discovery, podczas trzeciej misji serwisowej Kosmicznego Teleskopu Hubble'a. Został wybrany na roczną misję na stację kosmiczną, gdzie ustanowił rekord w tym czasie pod względem łącznej liczby dni spędzonych w kosmosie.

Nie można nie wspomnieć, że w NASA, Kelly był pierwszym pilotem, który latał F-14 z nowym cyfrowym systemem sterowania lotem. Latał na F-14 Tomcat w eskadrze myśliwskiej VF-143 na pokładzie USS Dwight D. Eisenhower. Jest dwukrotnym autorem bestsellerów New York Times i został uznany przez magazyn Time w 2015 roku za jedną z najbardziej wpływowych osób na świecie.