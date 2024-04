Smart TV nie działa. Jak zresetować telewizor bez pilota?

Najczęściej mamy do czynienia z kłopotami ze smartfonem, laptopem lub tabletem. Okazuje się jednak, że również telewizory mogą być narażone na wszelkiego rodzaju usterki.

Właśnie dlatego wiedza, jak zresetować Smart TV może być niezwykle przydatna.

Jak zresetować telewizor?

Jednym ze sposobów na naprawienie telewizory jest tzw. miękki reset. To po prostu wymuszenie zamknięcia systemu, poprzez zakończenie wszelkich procesów na urządzenia. Nie jest to przywracanie ustawień fabrycznych, przez co nie musimy się obawiać, że utracimy dane, zapisane w telewizorze.

W przypadku telewizorów miękki reset jest tak naprawdę odcięciem sprzętu od zasilania. Zwykłe wyłączenie za pomocą pilota w tym przypadku nic nie da, ponieważ telewizor i tak pobiera prąd, a niektóre systemy w dalszym ciągu działają.

W przypadku większości modeli telewizorów — Samsung, Sony, Toshiba, Panasonic, LG czy Philips, wyłączenie zasilanie można wymusić za pomocą pilota. Wystarczy, że przytrzymamy guzik ON/OFF dłużej niż zwykle. Zwykle wystarcza pięć sekund, ale w niektórych modelach ten czas może wynosić dłużej.

Miękki reset można również wymusić poprzez odłączenie telewizora od prądu. Warto dać mu czas, ok. 2 minuty, a następnie ponownie podłączyć go do zasilania i włączyć. Ponowne uruchomienie może sprawić, że telewizor będzie działał prawidłowo.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne telewizora?

Jeśli miękki reset nie zadziałał, może się okazać, że konieczne będzie przywrócenie ustawień fabrycznych. W tym wypadku będziemy musieli liczyć się z utratą danych — historii wyszukiwania, zapisanych haseł, pobranych plików, zainstalowanych aplikacji, itp.

Ustawienia fabryczna najprościej będzie przywrócić za pomocą pilota. W zależności od marki modelu proces ten może nieznacznie się od siebie różnić.

Za pomocą pilota przechodzimy do Ustawień. Następnie szukamy zakładki "Ustawienia urządzenia". To właśnie pod nią kryje się opcja "Resetuj" lub "Przywróć ustawienia fabryczne".

Wyjątkiem są telewizory marki Samsung. W ich przypadku opcja resetu znajduje się w całkowicie innym miejscu. Możemy ją znaleźć po wejściu w "Pomoc techniczną". Tam znajdziemy opcję, która nazywa się "Diagnostyka". To właśnie w tym miejscu, na samym dole, znajdziemy przycisk "Resetuj". Jeśli telewizor poprosi nas o numer PIN, prawdopodobnie jest to 0000, czyli domyślnie ustawiony ciąg cyfr.

Zdjęcie Czy da się naprawić telewizor bez pilota? Wystarczy odkryć właściwą kombinację przycisków / 123RF/PICSEL

Jak przywrócić ustawienia fabryczne bez pilota?

Warto wiedzieć, że ustawienia fabryczne jesteśmy w stanie przywrócić również bez pilota. Potrzebne do tego będą przyciski, które znajdziemy na sprzęcie. Zwykle nie ma ich dużo, dlatego możliwość kombinacji jest ograniczona. W większości przypadków zadziała prosty sposób:

Odłącz kabel zasilania. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 30 sekund. Podłącz kabel zasilania.

Po tym zabiegu uruchomienie sprzętu może zająć dłuższą chwilę. Powinno jednak rozwiązać problemy z telewizorem.

Innym sposobem jest przytrzymanie guzika zasilania, a następnie w tym samym czasie naciskanie przez kilka sekund obu przycisków do regulacji głośności.

Jeśli oba sposoby nie sprawdziły się, konieczne będzie wyszukanie rozwiązania w internecie. Na szczęście jest to banalnie proste. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę markę oraz model telewizora, na końcu dodając frazę "factory reset". W ten sposób uzyskamy wszystkie potrzebne informacje na temat przywrócenia ustawień fabrycznych bez pilota.